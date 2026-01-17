تطبيق جديد للإطمئنان على من يعيشون بمفردهم .. اسمه "هل أنت ميت؟"

يحظى تطبيق جديد يحمل اسما صادما بشعبية متزايدة بين الشباب في الصين، خصوصا أولئك الذين يعيشون بمفردهم بعيدا عن عائلاتهم. التطبيق، الذي يحمل اسم "هل أنت ميت؟"، يقدم وسيلة بسيطة للاطمئنان على سلامة المستخدمين في ظل اتساع ظاهرة العيش الفردي في البلاد.

ويعتمد التطبيق على فكرة مباشرة، إذ يطلب من المستخدم الضغط على زر أخضر كبير في هاتفه لإرسال إشارة تؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة إلى صديق أو قريب، مقابل رسم رمزي يبلغ نحو دولار واحد.

ورغم بساطته، تصدر التطبيق قائمة التطبيقات المدفوعة الأكثر تحميلا في الصين خلال الأيام الماضية، كما سجل انتشارا لافتا في دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة والهند، في مؤشر على أن الشعور بالوحدة ومخاوف السلامة لا يقتصران على المجتمع الصيني.

مطورو التطبيق، وهم ثلاثة شبان في العشرينات من العمر، يقولون إن الفكرة وُلدت من تجربة شخصية مع العيش وحيدا في المدن الكبرى، حيث يصبح التواصل اليومي مع العائلة أو الأصدقاء أمرا مرهقا أو غير عملي.

ويأتي هذا الانتشار في وقت تشهد فيه الصين تحولات اجتماعية عميقة، إذ تشير بيانات رسمية إلى وجود أكثر من 100 مليون أسرة مكونة من شخص واحد، نتيجة الهجرة الداخلية الواسعة نحو المدن الكبرى.

ورغم الطابع الساخر لاسم التطبيق، فإن بعض المستخدمين، خاصة النساء، أعربوا عن مخاوف تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، محذرين من تداعيات خطيرة في حال تسريب معلومات حساسة.

ويرى مراقبون أن نجاح التطبيق يعكس حالة نفسية أعمق لدى الشباب، حيث لا يبحث المستخدمون فقط عن وسيلة أمان، بل عن إحساس بالاهتمام والاعتراف بوجودهم في عالم سريع الإيقاع.

ورغم أن الموت يُعد موضوعاً حساساً في الثقافة الصينية، فإن مطوري التطبيق يؤكدون أن الاسم الصادم يحمل رسالة وجودية، مفادها أن التفكير في الموت قد يكون دافعاً لإعادة تقييم الحياة ومعناها.