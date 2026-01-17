تعرض لأزمة صحية شديدة وخضع لجراحة دقيقة .. أخيراً هاني شاكر يكشف التفاصيل

تعرض المطرب المصري هاني شاكر مؤخراً لأزمة صحية شديدة، أفقدته القدرة على الحركة بشكل سليم، مما اضطره للخضوع لجراحة دقيقة بالعمود الفقري.

وأصدر شاكر بيانا إعلاميًا كشف من خلاله عن آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدا أن الحالة الصحية لهاني شاكر مستقرة ومطمئنة، ومشيرًا إلى أن العملية التي أُجريت له لتثبيت فقرات بالعمود الفقري قد تكللت بالنجاح، وأنه يتماثل حاليا للشفاء بشكل جيد.

وأوضح صاحب أغنية "عيد ميلاد جرحي" أنه ووفقا لتعليمات الأطباء، سيخضع لفترة راحة تمتد إلى عشرة أيام، على أن يعود لممارسة نشاطه الفني بداية من 31 يناير 2026.

وأشار البيان إلى أن جميع الحفلات المعلنة ستُقام في مواعيدها دون تغيير، وتشمل حفلات في باريس يوم 13 فبراير 2026، وبيروت يوم 14 فبراير ضمن احتفالات عيد الحب، إلى جانب حفل بالقاهرة يوم 2 أبريل 2026.

ولفت البيان إلى أن هاني شاكر انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية لبنانية جديدة تحمل عنوان "إلا أنا وإياك"، من ألحان أحمد بركات، وكلمات مازن ضاهر، وتوزيع زاهر ديب، وتسجيل حسام الصعبي.

وفي ختام البيان، وجّه أمير الغناء العربي الشكر لجمهوره ومحبيه على دعمهم واهتمامهم ودعواتهم الصادقة، معربا عن شوقه الكبير للعودة إلى المسرح ولقاء جمهوره قريبا.