"حكيم صيني" من الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح غير مجانية لملايين المتابعين

حصدت شخصية ذكاء اصطناعي، تنتحل صفة راهب صيني معالج، ما يقارب 2.4 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا، ثم وجهت جمهورها نحو منتجات رقمية تبدو وكأنها مُولّدة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبدأ الحساب، الذي يحمل اسمي "يانغ مون" و"يانغموغ"، بالظهور على فيسبوك وتيك توك في أكتوبر 2025 قبل أن يكتسب شعبية على إنستغرام. وتُقدّم الشخصية نفسها كمعالج شرقي حكيم يُقدّم نصائح حياتية وإرشادات صحية، مع محتوى مُوجّه بشكل أساسي للمستخدمين الأمريكيين المهتمين بصحتهم، ويتمحور حول مواضيع العافية والعلاج التقليدي. وتشير تحقيقات مستقلة متعددة أجراها باحثون في مجال مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الشخصية بأكملها مُصطنعة. فالمناظر الطبيعية، وملامح الوجه، والصوت، والأحرف الصينية المعروضة، والحوار المكتوب، كلها تبدو مُولّدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يبدو أن عملية الإنتاج مؤتمتة بالكامل، مما ينتج عنه هوية مُختلقة تُقدّم على أنها شخص حقيقي.

وعلى الرغم من المظهر الشرقي، كتب موقع "رود فولتشر" فإن المحتوى نفسه يعكس مراجع ثقافية غربية، تتحدث عن صحة الأمعاء، وتذكر الفشار المُعدّ في الميكروويف، وتعتمد على مفاهيم شائعة في مجال العافية الأمريكية. ويبدو وفقا للموقع أن هذه المحادثات تعيد صياغة التوجهات الصحية الغربية ضمن إطار جمالي شرقي، معتمدةً على الصور النمطية البصرية بدلاً من التقاليد الأصيلة. ويستخدم الحساب وسومًا مثل #USAHealth و #American و #USA لاستهداف الجمهور الأمريكي. يبدو هذا التوجه مقصودًا، إذ يتصرف الشخص بطريقة غير مألوفة على الإطلاق بالنسبة لممارس الطب الصيني الحقيقي. لا يكمن سر جاذبية الحساب في الدقة الثقافية، بل في عنصر الحداثة والتميز الخوارزمي.

وفي أحد الفيديوهات المنتشرة، يُقدم "الراهب" نصائح لأتباعه حول القلق، ويُروج لهم دورته باهظة الثمن: " ما كان يحمي الطفل يتحول إلى إرهاق لدى البالغ. القلق ليس خللاً، بل هو تكيف. إنه الجهاز العصبي يقول: لقد تعلمت هذا لأحميك. لا يتحقق الشفاء بمحاربة هذا الجهاز، بل بتعليمه تدريجيًا أن البقاء لم يعد ضروريًا. لهذا السبب وُجدت رحلة الشفاء التي تستغرق 30 يومًا، ليس لإصلاحك، بل لتوجيه الجسم بلطف للخروج من حالة التأهب الدائم، يومًا بعد يوم."

واتضحت النية التجارية جليًا عند تسجيل النطاق Yangmuns.com في 4 نوفمبر، وما تلاه من بيع كتاب إلكتروني بسعر 10.99 دولارًا أمريكيًا والترويج لمنتج بسعر 49.99 دولارًا أمريكيًا بعنوان: " رحلة شفاء لمدة 30 يومًا"

ورغم إضافة الحساب لاحقًا تنبيهاتٍ تُشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض مقاطع الفيديو، إلا أن هذه التنبيهات صغيرة الحجم ويسهل تجاهلها. ومن المرجح أن العديد من المشاهدين يستهلكون المحتوى دون إدراك أن الشخصية اصطناعية بالكامل.