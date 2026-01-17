رجل أمريكي في كل مرة يخضع لعملية جراحية يتحول لإسباني لمدة 20 دقيقة

كان ستيفن تشيس يبلغ من العمر 19 عامًا عندما استيقظ من جراحة في الركبة وهو يتحدث الإسبانية بطلاقة، على الرغم من أنه لم يكن يعرف سوى العدّ حتى 10 بهذه اللغة الأجنبية قبل العملية. ورغم معرفته البسيطة بالإسبانية، تمكن من التحدث بها بطلاقة لمدة 20 دقيقة تقريبًا بعد استيقاظه من الجراحة، قبل أن يعود إلى التحدث بالإنجليزية.

وقال تشيس لموقع LadBible: "لم أكن أتحدث الإسبانية. درستُ الإسبانية لمدة عام في المدرسة الثانوية، وكان مستواي متواضعًا جدًا، ربما كنتُ أعرف العدّ حتى 10 وبعض العبارات البسيطة."

لا يتذكر تشيس، وهو أب لثلاثة أطفال من مدينة سولت ليك بولاية يوتا، أنه كان يتحدث الإسبانية، بل يتذكر فقط أن الممرضات طلبن منه التحدث بالإنجليزية بعد استيقاظه من الجراحة، الأمر الذي أربكه بشدة. يتذكر كل ما قاله لهن بالإنجليزية، ولم يكتشف أنه يتحدث الإسبانية بطلاقة إلا لاحقًا.

وشُخِّصَ المحامي البالغ من العمر 33 عامًا بمتلازمة اللغة الأجنبية، وهي حالة طبية نادرة للغاية، حيث لم يُسجَّل سوى حوالي 100 حالة مؤكدة منذ اكتشافها عام 1907. ووفقًا للمكتبة الوطنية للطب، يمكن أن تنجم هذه المتلازمة عن عدد من العوامل، بما في ذلك إصابات الدماغ والأورام، والضغط النفسي، والتخدير العام.

وتتميز حالة تشيس بظهور متلازمة اللغة الأجنبية لديه بشكل متكرر بعد عدة عمليات جراحية على مدى أكثر من عقد. خلال تلك الفترة، خضع لعدة عمليات جراحية لإصابات رياضية، ومؤخرًا، لعملية تجميل الحاجز الأنفي، وفي كل مرة كان يستيقظ فيها من التخدير، كان يتحدث الإسبانية بطلاقة.

يقول ستيفن تشيس: "تقول الممرضات إنهن يسألنني أسئلة مثل: كيف حالك؟ وهل تشعر بألم؟ بعد استيقاظي، وأجيب على هذه الأسئلة بالإسبانية. في داخلي، أتحدث فقط، ولا أفهم لماذا لا يفهمونني."

وعندما سُئل الرجل البالغ من العمر 33 عامًا عن سبب إتقانه للغة الإسبانية تحديدًا، أجاب بأنه يعتقد أن الأمر مرتبط بنشأته بين أشخاص من أصول إسبانية وسماعه اللغة باستمرار، رغم أنه لم يكلف نفسه عناء فهمها.