شوارع القرية العالمية.. رحلة حيوية في عالم من المذاقات

تقدّم القرية العالمية لضيوفها عالماً متكاملاً من النكهات، وتدعوهم لاكتشاف تجارب طهي نابضة بالحيوية صُمّمت لتُرضي جميع الأذواق، بدايةً من أجواء المأكولات الشعبية المفعمة بالحركة في شارع فييستا إلى الأطباق الدافئة التي تُشعركم بالراحة في شارع السعادة، وصولاً إلى الابتكارات اللافتة في حي الحلويات، ليقدّم كل ركنٍ تجربة طهي مميزة بطابعها الخاص.

ويُحيي شارع فييستا روح المأكولات الشعبية العالمية بكل تفاصيلها، مقدّماً نكهاتٍ أصيلة ومأكولاتٍ محببة للجميع مستوحاة من مطابخ من مختلف أنحاء العالم. وبألوانه الزاهية وتوابله الغنية وتنوّعه الكبير. ويُعد هذا الشارع الحيوي الوجهة المثالية للضيوف الباحثين عن أطباق فريدة تُحضّر طازجة عند الطلب.

ويقدم شارع السعادة تشكيلة متنوعة من المأكولات الشهية ذات النكهات الفريدة واللمسات المبتكرة، لتمنح الضيوف تجربةً تذوق غامرة، إذ تحتفي هذه الوجهة بأطباقٍ أيقونية تجمع بين اللذة والتميّز.

لا تكتمل أي زيارة دون تجربة حلوى لذيذة من حي الحلويات، حيث تتنافس النكهات التي لا تُقاوَم من مختلف أنحاء العالم على خطف انتباه الضيوف عند كل زاوية، بدايةً من المعجنات إلى الخيارات الأخرى المنعشة وصولاً إلى ابتكارات حديثة لأصنافٍ كلاسيكية خالدة، لتجسد هذه الوجهة ملاذاً فريداً لكل عشاق الحلويات.

وتواصل القرية العالمية التي تزخر بأكثر من 250 من خيارات المطاعم وأكشاك المأكولات، تقديم تجارب استثنائية لعشّاق النكهات المتنوعة من جميع الأعمار، إذ تفتح كل زيارة الباب لاكتشاف الجديد من المأكولات المالحة إلى الحلويات الغنية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه تجارب الطعام تطوراً كبيراً موسماً بعد موسم، تبقى القرية العالمية الوجهة التي ترتقي بالنكهات الاستثنائية، لتتيح تشكيلة واسعة من الأطباق من جميع أنحاء العالم، لتشجع ضيوفها على زيارتها مرة تلو الأخرى.