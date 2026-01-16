«التفاح ليس للجميع».. تعرف على الممنوعين من تناوله وما هي الأسباب

يعد التفاح من أكثر الفواكه انتشارًا في العالم، ويتميز بفوائده الصحية المتعددة التي تشمل تحسين صحة القلب، وتعزيز المناعة، ودعم عملية الهضم.

إلا أن التفاح وعلى حسب ما ذكر بموقع "the healthy"، ورغم فوائده العديده ليس مناسبا للجميع، وقد يشكل خطرًا صحيًا على بعض الفئات.

الفئات الممنوعة من تناول التفاح:



مرضى حساسية التفاح

بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه التفاح، والتي قد تكون ناتجة عن وجود بروتينات مشابهة لحبوب اللقاح في التفاح، وتشمل الأعراض الحكة، وتورم الفم، والحلق، وفي حالات نادرة قد تصل إلى صدمة تحسسية.

مرضى القولون العصبي

حتوي التفاح على نسبة عالية من الفركتوز والألياف غير القابلة للذوبان، مما قد يسبب انتفاخ البطن والغازات لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، خاصة مرضى القولون العصبي.

مرضى السكري غير المنضبط

رغم أن التفاح يعتبر خيارًا صحيًا لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة، إلا أن تناوله بكثرة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب احتوائه على سكريات طبيعية.

الذين يعانون من مشاكل في الكلى

التفاح غني بالبوتاسيوم، وقد يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، حيث قد يواجهون صعوبة في التخلص من البوتاسيوم الزائد في الدم.

الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الفودماب

يعتبر التفاح من الأطعمة الغنية بالفودماب (FODMAPs)، وهي كربوهيدرات قصيرة السلسلة قد تسبب مشاكل هضمية لدى البعض.

الأضرار المحتملة لتناول التفاح

زيادة الوزن

الإفراط في تناول التفاح، خاصة الأصناف الغنية بالسعرات الحرارية، قد يؤدي إلى استهلاك كميات زائدة من السكر والسعرات الحرارية.

مشاكل في الأسنان

تناول التفاح بشكل متكرر قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان بسبب الأحماض الطبيعية الموجودة فيه.

اضطرابات هضمية

تناول كميات كبيرة من التفاح، خاصة مع القشر، قد يسبب الإسهال أو الانتفاخ نتيجة لاحتوائه على الألياف.

الأسباب وراء هذه الأضرار

السكريات الطبيعية تسبب ارتفاع نسبة الفركتوز في التفاح قد يسبب مشاكل لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز.

المركبات النباتية بعض المركبات مثل البوليفينولات قد تسبب حساسية أو تفاعلات لدى بعض الأشخاص.

الإفراط في تناول الألياف قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والإسهال