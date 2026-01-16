مصري جَوَّع ابنته الشابة حتى الموت .. لسبب غريب جداً

لقيت شابة تبلغ من العمر 20 عاما مصرعها في إحدى محافظات صعيد مصر، بعد أن حبسها والدها في غرفة مظلمة ومنع عنها الطعام والشراب.

وكشف التقرير الطبي المبدئي عن وجود سوء تغذية شديد لدى الضحية، لكن الأب نفى صلته تماما بالواقعة. فيما كشفت وسائل إعلام مصرية بأن الأب حبس ابنته لأنها زارت والدتها المطلَّقة دون موافقته.

يذكر أن التحقيقات أوضحت انفصال والدي الضحية عن بعضهما قبل 10 سنوات. وبينما كانت الفتاة تتنقل بين والديها خلال تلك المدة، قرر الأب منعها مؤخراً من زيارة أمها، فما كان من الضحية إلا أن زارتها دون علمه. وفارقت الشابة الحياة فيما تم القبض على الأب.

وفجرت الحادثة غضباً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات بالأب ليكون عبرة لغيره، خصوصا أن الحادثة ألقت الضوء مجدداً على خطورة العنف الأسري على المجتمعات.