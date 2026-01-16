شقيق شيرين: "ارحموها بقى.. حالتها تصعب ع الكافر.. بعد كدة هقلّ أدبي"

شنَّ شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب هجوماً حاداً على نقيبي الممثلين والموسيقيين، كما هدد الصحافيين والإعلاميين الذين يتاجرون بمشكلاتها كما قال.

وقال محمد عبد الوهاب في منشور عبر "فيسبوك"، موجهاً حديثه للنقيبين: "لماذا لا تظهرون في الصورة إلا عند حدوث أزمة ما؟ لماذا لا تسألون عن شيرين في الأيام العادية إذا كنتم تهتمون حقاً لأمرها؟". وتابع: "كفاكم متاجرة.. ارحموها بقى".

وأكمل موجهاً كلماته للصحافيين ومعدي البرامج والإعلاميين: "لا تكلموني.. لن أجري أي حوار أو مداخلة، جميعكم تبحثون عن التريند والمشاهدات فقط". وتابع: "لماذا لا تكتبون عن شيرين إلا وقت الأزمات والمشاكل؟ كفاكم جميعاً".

كما تابع محمد عبد الوهاب في كلمات تصف وضع شيرين الصعب قائلاً: "حالتها تصعب على الكافر ومحتاجة هدوء عشان تعرف تتعافى.. أخباركم وكلامكم والله بيأثر عليها".

وتابع شقيق شيرين مهدداً الجميع: "تكلمت باحترام وأدب، بعد كدة هقل أدبي وبيننا القانون".

وأكمل محمد عبد الوهاب قائلاً: "لا يحق لأحد أن يتكلم أو يكتب عن شيرين مهما كانت صفته نقيباً أو إعلامياً أو صحافياً أو شاعراً أو ملحناً أو موزعاً، الكلام للكل اللهم بلغت اللهم فاشهد".

جاء هذا التصعيد بعد يوم واحد من منشور آخر لعبد الوهاب تحدث فيه عن حقيقة تدخل البعض لعلاج شقيقته، وأسباب ابتعاد العائلة عنها قائلاً: "أقسم بالله 90% من الأخبار مغلوطة وغير صحيحة تماماً"، مشيراً إلى كون البعض يتاجر بشقيقته في وسائل الإعلام، نافياً أن يكون هناك اتحاد بين بعض الفنانين من أجل مساندة شقيقته.

وقال: "محدش ساعد غير اتنين"، مشيراً إلى كون زينة والمطرب أحمد سعد هما من قدما المساعدة، كما كان المطرب الشعبي محمود الليثي يتواجد معها في منزلها بشكل يومي.

وبعدها تحدث محمد عبد الوهاب عن الأسباب الحقيقية التي دفعت العائلة للابتعاد عن شيرين، معتبراً أن السبب الحقيقي هو تحول حياة شقيقته إلى "حرب".