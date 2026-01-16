فنانة مصرية: عرفت خبر طلاقي من الفيسبوك

كشفت الفنانة ياسمين الجيلاني عن تفاصيل غير متوقعة حول علمها بخبر طلاقها، مؤكدة أنها فوجئت بتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرفت به بالصدفة مثل الجمهور، دون أي إخطار مسبق.

وأوضحت الجيلاني، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، أن خبر انفصالها الرسمي نُشر عبر منصات التواصل قبل إعلامها هي به.

وأضافت أنها شعرت بأن الأمر أصبح واقعًا عند مشاهدتها الخبر، خاصة أنها كانت منفصلة بالفعل قبل الإعلان، لكنها فضلت عدم الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة أو طرح الأمر إعلامياً.

وأعربت الجيلاني عن دهشتها من سبب إعلان الطلاق، مؤكدة أنها لم ترغب في انتشار الخبر أو تحويله إلى مادة للجدل. وفضلت التعامل مع الأمر بهدوء وتركه لله، بعيداً عن الضجيج.

وأضافت أن كل شخص يتعامل مع المواقف بطبيعته الخاصة، مشددة على أنها تتصرف وفق نيتها وشخصيتها. وأكدت إيمانها بأن الله يجازي كل إنسان على قدر نيته، في حديث اتسم بالهدوء والصراحة.

وأعلن الفنان عمر خورشيد رسمياً انفصاله عن زوجته ووالدة ابنته ياسمين الجيلاني، عبر حسابه على موقع "فيسبوك". وأكد أن الطلاق تم بالود والتراضي، مشيراً إلى أن الإعلان عنه جاء من باب الوضوح، كما حدث سابقاً عند إعلان الزواج.