ماذا نصحت رضوى الشربيني الزوجات أن يفعلن بعد خسارة منتخب مصر ؟!

قدّمت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مجموعة نصائح طريفة ومباشرة للسيدات والمتزوجات حول كيفية التعامل مع الأزواج، بعد خسارة منتخب مصر، وذلك خلال حلقة من برنامجها "هي وبس".

ودعت الشربيني السيدات إلى تفادي أي نقاشات أو مطالب في مثل هذه الوقت، قائلة إن على الزوجات ترك أزواجهن وشأنهم بعد المباراة، تجنباً لأي عصبية أو توتر قد ينشأ نتيجة الحزن الرياضي، وأضافت مازحة: "اتركي الرجل يعيش حزنه اليوم، فبالنسبة للرجال، كرة القدم مسألة بالغة الأهمية".

ونصحت الشربيني بعدم الإكثار من الحديث أو الطلبات أو المكالمات غير الضرورية في مثل هذه الأجواء، مؤكدة أن الهدوء وتقدير الحالة النفسية للزوج قد يجنب الكثير من الخلافات المنزلية، كما دعت، بروح ساخرة، إلى الانتقال إلى غرفة أخرى أو خفض صوت التلفاز، إذا لزم الأمر.

وجاءت تصريحات رضوى الشربيني عقب خسارة منتخب مصر أمام منتخب السنغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي أُقيمت على ملعب مدينة طنجة.

وكانت الشربيني قد أعربت قبل اللقاء عن دعمها لمنتخب مصر، مطالبة جمهورها بالدعاء للفريق وتحقيق الفوز، إلا أن النتيجة جاءت مخيبة لآمال الجماهير المصرية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الشربيني، معتبرين أنها خففت من أجواء الحزن التي سادت بعد الخسارة، فيما رأى آخرون أنها تعكس جانباً اجتماعياً حاضراً بقوة في علاقة كرة القدم بالمشاعر اليومية داخل البيوت.