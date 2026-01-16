جدَّة تصبح نجمة يوتيوب دعمًا لحفيدها المصاب بالسرطان

تحولت جدة بريطانية تبلغ من العمر 81 عامًا إلى صانعة محتوى ألعاب على يوتيوب لدعم حفيدها، جاك سيلف، البالغ من العمر 17 عامًا، خلال معركته مع السرطان.

وأطلقت سو جاكوت قناة باسم Gramma Crackers بعد أن تعرفت على لعبة ماينكرافت بفضل أحفادها، بهدف جمع التبرعات لتغطية النفقات الطبية لجاك، الذي شُخّص بالسرطان عام 2024.

وقالت سو جاكوت: "لم أكن مهتمة بالأمر في البداية، ولكن عندما يكون لديك أحفاد يرغبون في التفاعل معك، فإنك تفعل ذلك".

وحصد أول فيديو لها أكثر من 500 ألف مشاهدة، وتجاوز عدد مشتركي القناة الآن 100 ألف، فيما تراوحت التبرعات من دولار واحد إلى 5 آلاف دولار. كما جمعت حملة على GoFundMe حوالي 35 ألف دولار.

وأعرب أوستن سيلف، حفيدها الآخر، عن دهشته من حجم الدعم: "كان الأمر أشبه بالحلم. لقد ذُهلنا جميعًا من سخاء المجتمع ودعمه".

ولم تقتصر المساعدات على المال فقط، بل شملت الدعاء ورسائل التشجيع من مجتمع الألعاب الإلكترونية. وقال جاك سيلف: "كان من اللطيف جدًا أن أرى كل هذا اللطف من الجميع تجاهي، أنا وجدتي"، وقد تلقت العائلة خبرًا سارًا مؤخرًا بإعلان شفاء جاك من السرطان، مؤكّدًا: "أنا الآن مُعافى من السرطان".

وتحوّل مشروع سو جاكوت من مجرد وسيلة للتواصل مع أحفادها إلى مصدر أمل ودعم للعائلة، مضيفة: "إنه لأمرٌ لا يُصدق".