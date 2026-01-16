قيادات ثقافية إماراتية في رحاب متحف زايد الوطني

نظم متحف زايد الوطني جولة حصرية لنخبة من القيادات الثقافية، من مختلف إمارات الدولة، للاطلاع على مجموعة من القطع المعارة التي تشكل جزءاً من مقتنيات المتحف، في زيارة تعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الثقافي، وتحتفي بالدور المحوري الذي أسهمت به المتاحف في صياغة سردية المتحف الوطني لدولة الإمارات.

وجاءت الزيارة بقيادة رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ووكيل الدائرة، سعود عبدالعزيز الحوسني، إلى جانب المدير العام لدائرة السياحة والآثار في الفجيرة، سعيد السماحي، ومدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، أحمد الطنيجي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة يوسف بدري، ومدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في دائرة السياحة بعجمان، محمود الهاشمي، والمدير العام لدائرة السياحة والآثار في أم القيوين، هيثم سلطان، والمدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي، منى فيصل القرق.

وخلال الزيارة اطلع الضيوف على مجموعة من المقتنيات المعارة من مختلف إمارات الدولة، والتي تسهم في إثراء سردية المتحف، وقد اختيرت كل قطعة معارة بناء على قيمتها التاريخية، وما تضيفه إلى القصص المعروضة ضمن صالات العرض الست الدائمة في المتحف.

وبدأت الجولة من صالة عرض «إلى أسلافنا» التي تستكشف الأدلة على النشاط البشري على هذه الأرض الممتد نحو 300 ألف عام، وتسلط الضوء على شبكات التجارة المبكرة في الخليج العربي. واستكمل الوفد جولته داخل المتحف عبر صالة عرض «ضمن روابطنا» التي تستعرض العلاقات التي قامت بين سكان ومجتمعات هذه المنطقة والعالم من حولهم منذ العصر الحديدي، وصولاً إلى تطور اللغة العربية وانتشار الإسلام وحتى القرن الـ12 الميلادي.