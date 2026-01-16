«إكسبوجر 2026» يستكشف «معاناة المياه»

يجمع المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026» نخبة من مستكشفي المحيطات ورواة القصص والمصورين والخبراء والباحثين وصناع السياسات في «القمة البيئية»، التي ينظمها، في الثاني من فبراير المقبل، تحت شعار «معاناة المياه»، وتناقش سبل التغلب على التحديات التي تواجه المحيطات، والحلول العملية للحفاظ عليها في ضوء تنامي أهمية حماية البيئة البحرية.

ويأتي اختيار الشعار لتعزيز الوعي بأهمية البحار والمحيطات التي تسهم في تخفيف آثار التغير المناخي والتلوث الكربوني، حيث تشير الدراسات إلى امتصاص المحيطات 91% من الحرارة الزائدة، و29% من إجمالي الانبعاثات الكربونية، إلا أن التأثيرات البشرية، مثل النشاط الصناعي والتلوث والصيد الجائر، تهدد بانقراض الآلاف من الكائنات البحرية.

وتعزز «القمة البيئية» برنامجها بخمسة معارض منفصلة ضمن منطقة «حماية المحيطات والبيئة البحرية»، مثل معرض «المرجان: نحو التلاشي والانعدام»، للمصور ألب كان، ومعرض «بحر نابض بالحياة» لتوثيق تنوّع الحياة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، في حين يكشف معرض «كنوز البحر الخفية»، للمصور شاين غروس، قصصاً فريدة عن البيئة البحرية.

ويوثق معرض «غابات المحيطات»، للمصورة جينيفر أدلر، الغابات البحرية خلال ثلاث سنوات في أربع قارات، أميركا الشمالية وآسيا وأستراليا والقطب الجنوبي، حيث تسلط الضوء على قيمتها البيئية وأهمية دراستها وحمايتها، فيما يقدّم براين سكيري في معرض «إحساس البحار» سرداً بصرياً للمحيط بوصفه نظاماً حياً يستدعي مسؤولية البشر لحمايته والحفاظ عليه.