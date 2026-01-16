سيارة ذاتية القيادة تسير على سكة قطار بدل الطريق

رُصدت سيارة ذاتية القيادة وهي تسير مباشرة على خط سكة حديد، ما اضطر الراكب إلى مغادرتها في حالة من الذعر، قبل أن تواصل سيرها بالقرب من قطار قادم.

وأظهر مقطع فيديو، التقطه أحد المارة قرب تقاطع شارعَي سنترال وساوثرن في الولايات المتحدة، لحظة توقف السيارة ذاتية القيادة على السكة قبل ثوانٍ من اقتراب القطار، حيث نزل الراكب منها سريعاً، قبل أن تستأنف سيرها بمحاذاة قطار آخر.

وقال أستاذ التكنولوجيا الناشئة والتحويلية في جامعة ولاية أريزونا، أندرو ماينارد: «شعرتُ بقليل من الأسف تجاه السيارة، من الواضح أنها اتخذت قراراً خاطئاً، ووضعت نفسها في موقف صعب»، وأضاف ماينارد، وفقاً لموقع «أريزونا فاميلي»، أن مثل هذه المواقف نادرة، لكنها قد تحدث.

وتُجهَّز سيارات «وايمو» ذاتية القيادة بـ29 كاميرا، ويتم تحديث مساراتها وأنظمتها أسبوعياً، ومع ذلك شهدت المنطقة التي وقع فيها الحادث أعمال إنشاء، كما أُضيف خط سكة حديد خفيف إلى الموقع، خلال العام الماضي، وهو ما أشار إليه ماينارد بوصفه عاملاً قد يكون أسهم في إرباك نظام التوجيه.

وقال ماينارد: «أعتقد أن شركة وايمو تواجه تحدياً حقيقياً، لأنه مهما بلغت دقة أنظمتها، ستظل هناك ظروف غير متوقعة يتعيّن عليها التعلم منها».

ورغم أن حوادث من هذا النوع قد تثير تساؤلات حول مدى أمان السيارات ذاتية القيادة، فإن ماينارد يرى أنها على الأرجح أكثر أماناً من السائقين البشريين، وأضاف: «في كثير من الحالات تكون هذه السيارات أكثر أماناً، لأنها لا تتعرض للمشتتات التي قد تؤثر في السائق البشري».

عن «أريزونا فاميلي»