الشارقة تُكرّم 4 أدباء تونسيين في قرطاج

احتفت النسخة الـ24 من «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي»، التي تنظمها دائرة الثقافة بالشارقة، في العاصمة التونسية تونس، بتكريم أربعة أدباء تونسيين هم: الكاتب والأديب عزالدين المدني، والكاتب والأكاديمي الدكتور خالد الغريبي، والشاعرة زكية الطنباري، والروائي والناقد الدكتور مصطفى الكيلاني، مؤكداً حضوره الراسخ مبادرةً ثقافيةً رائدةً تُعزّز المشهد الإبداعي العربي عبر محطات متجددة تحتفي بالمبدعين العرب في أوطانهم، وتم تنظيم حفل التكريم في بيت الحكمة بقرطاج، بحضور رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، محمد إبراهيم القصير، والمدير العام لمعهد تونس للترجمة، الدكتور توفيق قريرة، ممثلاً عن وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي.