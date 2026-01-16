«الشيوخ» مسك ختام «بطولة فزاع للصيد بالصقور»

أسدل الستار، أمس، على منافسات أشواط «الشيوخ»، الستار على بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح)، التابعة لإدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي أقيمت في مقر المركز بمنطقة الهباب في دبي، بمشاركة واسعة من داخل الدولة وخارجها لأكثر من 5000 طير، ومجموع جوائز تجاوز 17 مليون درهم.

وجاء ختام منافسات «الشيوخ» مليئاً بالندية والمنافسة، وسط مشاركة لنخبة الفرق، وتحليق نخبة الصقور في سماء المنافسات، من أجل تحقيق أفضل الأزمنة للتفوق في الحدث البارز على صعيد هذه الرياضة التراثية العريقة.

وشهدت أشواط «بيور جير» اقتناص فريق «النيف» للمركز الأول في شوط «رمز فرخ»، بوساطة الطير «إن إف 36» بزمن 17.079 ثانية، بينما ذهب المركز الثاني لفريق «إف 3» بالطير «جي آر 029» في زمن 17.184 ثانية، ليعود فريق «النيف» ويحقق المركز الثالث بالطير «إن إف 07» في زمن 17.237 ثانية.

وتفوق في شوط «الرمز بيور جير جرناس» فريق «إف 3 إس» بالطير «بي 8» في زمن 16.588 ثانية، أما المركز الثاني فذهب إلى فريق «النيف» وذلك بالطير «إن إف 2» في زمن 16.827 ثانية، وعاد فريق «إف 3 إس» ليحقق المركز الثالث بالطير «بي 73» في 16.906 ثانية.

وعاد فريق «النيف» ليكسب رمز «شوط القرموشة فرخ»، بتحقيقه المركز الأول بالطير «جي إس 10»، بينما جاء فريق «إف 3 إس» ثانياً بالطير «جي 41»، ليعود فريق «النيف» مرة أخرى ويحقق المركز الثالث من خلال الطير «إن إف 75».

وحصل فريق «إم 7» على رمز شوط «قرموشة جرناس» بالطير «هامة» في زمن 16.556 ثانية، يليه فريق «إف3 إس» بالطير «عوايد»، ثم «النيف» بالطير «71».

أما في أشواط «جير تبع» فتمكن فريق «إف 3 إس» من تحقيق المركزين الأول والثاني في رمز الفرخ بالطير «المسك» والطير «تي 51» على التوالي، وجاء فريق «إف 3» بالمركز الثالث من خلال الطير «12».

وتمكن فريق «النيف م» من الحصول على «رمز جير تبع جرناس» بالطير «تي بي 1147»، وجاء فريق «إف 3» ثانياً بالطير «1»، بينما ذهب المركز الثالث لفريق «إم 7» بالطير «تي 32».