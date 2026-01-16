طاقم من «الفضاء الدولية» يعود إلى الأرض مبكراً في سابقة تاريخية

عاد أربعة أفراد من طاقم محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، أمس، بعد أن اضطروا إلى تعليق مهمتهم بسبب مشكلة صحية ألمّت بأحدهم، في سابقة بتاريخ المحطة المدارية، وبعد 167 يوماً في الفضاء هبط رائدا الفضاء الأميركيان، مايك فينكي وزينا كاردمان، والروسي أوليغ بلاتونوف، والياباني كيميا يوي، على متن كبسولة دراغون التابعة لشركة سبايس إكس المملوكة لإيلون ماسك، في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا، وفق لقطات مباشرة عرضتها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

ورحّب المراقبون الجويون في هيوستن بالطاقم بعد هبوط الكبسولة قبالة سواحل سان دييغو، وبعد الهبوط على المياه رُفعت الكبسولة عبر سفينة، وتلقّى رواد الفضاء مساعدة على النزول واحداً تلو الآخر، وقد وُضع كلٌّ منهم على نقالة.

وأوضحت «ناسا» أن هذا الإجراء روتيني لمساعدتهم على التأقلم مع الجاذبية، وليس دليلاً على وجود أي مشكلات صحية.

وكان قائد المركبة الفضائية، مايك فينكي، أول من خرج، وقد رفع إبهامه علامة على الرضا قبل وضعه على النقالة، تبعته زينا كاردمان بابتسامة عريضة، ثم رائد الفضاء الياباني كيميا يوي، ورائد الفضاء الروسي أوليغ بلاتونوف.

وأعلنت «ناسا»، الأسبوع الماضي، عن إجلاء رواد مهمة «كرو-11» من محطة الفضاء الدولية، بسبب مشكلة صحية تعرّض لها أحد روّاد الفضاء.