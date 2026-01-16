7 جلسات في «مهرجان الآداب» تختصر الحكاية

ما الذي يصوغ ملامح الهوية الإماراتية؟ هل هو صدى الذاكرة، أم ثراء اللغة، أم عبق المكان، أم تفاصيل الحكايات الموروثة؟ في دورة عام 2026 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، لا تكتفي الجلسات بتقديم إجابات، بل تفتح نوافذ لاستكشاف الذات عبر الأدب والفن والتاريخ من خلال سبع جلسات تختصر الحكاية، وتشكل «الخلطة السرية» لفهم ماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها الإبداعي:

حكاية محمد سعيد الملا

في جلسة تفتح صفحات كتاب يوثّق مسيرة رجل من بناة الوطن الأوائل، محمد سعيد الملا، الذي بدأ حياته من حي الشندغة ليصبح أحد أعمدة الاقتصاد والعمل الوطني، كتاب «سيرة مشرقة في تاريخ الإمارات المعاصر» للباحث مؤيد الشيباني، يروي قصة نجاح فردية ويقدّم نموذجاً في الإصرار والقيادة وحبّ الوطن، ويشارك في هذه الأمسية أحفاده أحمد بن شبيب وراشد بن شبيب، ليعيدوا تقديم إرث جدّهم من زاوية إنسانية وعائلية، ويكشفوا كيف يمكن لسيرة رجل واحد أن تلهم أجيالاً بأكملها، وتؤكّد أن القيم الراسخة هي أساس النهضة.

استكشاف القصص المصورة

تدير الفنانة والرسامة، نورا زيد، حواراً مع زملائها الفنانين والمبدعين، جين بيكا، ومنار لحام، ومحمد يوسف الشيباني من «كورنيش كوميكس»، وسيستكشفون معاً المشهد الإبداعي للقصص المصورة في دولة الإمارات، من السرد والنشر إلى بناء المجتمعات والعمل عالمياً.

100 كتاب وكتاب

جلسة تكرم القامات التي صنعت إرثاً أدبياً ومعرفياً نعود إليه كلما خطونا نحو المستقبل، وعلى شرف الكاتب د. شهاب غانم، صاحب أكثر من 100 عمل، وعلي أبوالريش الذي أثرى المكتبة العربية برواياته الخالدة، وحصة لوتاه التي تنوعت أعمالها بين الدراسات والأبحاث والإبداعات الأدبية، جلسة تكريم تحتفي بجيل من الروّاد الذين مهدوا الطريق للأجيال القادمة.

حوار مع سلطان العميمي

ترافق هذه الجلسة أحد أبرز الأصوات في المشهد الثقافي الإماراتي، د.سلطان العميمي، في رحلة تمتد عبر عقود من الإبداع، جمع فيها بين الدقة البحثية والحس الشعري، شغفٌ جعل من الكلمة مرآةً للإنسان الإماراتي وتحولاته، ومن الأدب امتداداً للحياة نفسها، حتى تظل الكتابة طريقه الأجمل إلى المعنى.

رحلة في عوالم العطور

تأخذ الكاتبة حمدة الزرعوني الجمهور في رحلة توثيقية تحت عنوان «العطور التقليدية الإماراتية: الأنواع.. الصناعة والاستعمال»، وقدّم هذا الكتاب تجربة لدراسة توثيقية لموضوع من موضوعات التراث الثقافي الغنية والعميقة، بغية فهم الهُوية الإماراتيّة الأصيلة، إضافة إلى مكانة العطور التقليدية الإماراتية المرقومة.

قصص من دبي القديمة

تستكشف شمة البستكي الذاكرة واللغة وقوة سرد القصص في الحفاظ على روح المدينة من خلال مجموعتها الشعرية الشهيرة «بيت لبيت» المستوحاة من الروايات الشفوية لمجتمعات خور دبي. اكتشفوا قصص أشخاص شاركوا ذكرياتهم الشخصية بسخاء في مبادرة «إرث دبي»، لتعرفوا كيف تتشابك الذكريات الشخصية للحفاظ على تراث دبي.

شعر وقانون

في أمسية استثنائية يجتمع الشعراء: حسن النجار، وحنين عمر، وعلوش السويط، وعلي المازمي، ومريم الزرعوني، ليقدموا قصائدهم في حوار حيّ مع آلة القانون، التي لا تكتفي بالمرافقة، بل تفتح أبواب الشرق على مصراعيها: نحو الحنين، الحداثة، الفلسفة، ونحو الحب.