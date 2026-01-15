وفاة مؤثرة موضة شهيرة.. والسهر السبب

توفيت مؤثرة موضة صينية تدعى تشانغ تشون، والمعروفة على منصات التواصل باسم "ني دي دو كو، عن عمر يناهز 29 عاماً، بعد معاناة صحية مرتبطة بمشكلات في القلب. يُرجَّح أنها تفاقمت بسبب عادات السهر الطويلة التي داومت عليها لسنوات، ما أثار موجة حزن وتفاعل واسع على السوشيال ميديا.

وأعلنت والدتها وفاة تشانغ بعد مراسم الجنازة في شنغهاي، قائلة: "حدث ذلك بشكل مفاجئ، كانت وفاتها مفاجئة، وأوضحت أن ابنتها كانت تعاني من حالة قلبية كامنة، إلى جانب عادة السهر الطويلة التي استمرت لسنوات، ما قد يكون لعب دوراً مهماً في تدهور صحتها، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.