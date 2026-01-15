3 نصائح لتقليل وقت استخدام الأطفال للشاشات

كشفت نتائج استطلاع رأي أميركي، أجراه مستشفى تخصصي للأطفال بجامعة ميشيغان، أن 83% من الآباء والأمهات يعتقدون أن الصحة النفسية للأطفال في الولايات المتحدة تتدهور.

وفقاً لما نشره موقع شبكة "CNBC" الأميركية، يلقي الكثيرون باللوم على الشاشات، إذ أشار ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية بشكل عام يمثل مشكلة رئيسية للشباب الأميركي، بينما أشار 66% منهم تحديداً إلى سلامة الإنترنت.



وتتفق الصحفية المتخصصة في الصحة والعلوم، كاثرين برايس، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، مع آراء الآباء والأمهات الآخرين، قائلة إن "كل دقيقة يقضيها الأطفال أمام الشاشات هي دقيقة لا يكتسبون فيها مهارات حقيقية أو علاقات حقيقية أو تجارب حقيقية".

وقد تعاونت برايس مؤخراً مع جوناثان هايدت، مؤلفة كتاب "الجيل القلق"، لتأليف كتاب عن الشاشات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في سن ما قبل المراهقة. يحمل الكتاب عنوان "الجيل المذهل: دليلك للمرح والحرية في عالم مليء بالشاشات".

وتضمن الكتاب بعض الاقتراحات للآباء الذين يرغبون في الحد من استخدام أطفالهم للأجهزة الإلكترونية، وشملت التوصيات ما يلي:

1. القدوة الحسنة

تقول برايس: "سيكون من الأسهل الحد من وقت استخدام أطفالك للشاشات إذا رأوك تحاول تحسين عاداتك أنت أيضاً". ويتفق الخبراء على أن تقديم القدوة الحسنة في السلوك الذي ترغب أن يتحلى به أطفالك هو مفتاح أساسي في تشكيل شخصياتهم.

قال الكاتب ثيو وولف، المعني بأساليب التربية، في مقال حديث على موقع شبكة "CNBC" الأميركية: "ينبغي أن يفكر الأب في الشخص الذي يريد أن يصبح عليه طفله. و أن يسأل نفسه: هل يُظهر هذه الصفات أمامه؟ وهل هناك أي شيء يفعله يتعارض مع القيم التي يريد غرسها فيه؟"، بل إنه يمكن أن يطلب من طفله محاسبته على الإفراط في استخدام هاتفه أو حاسوبه.

2. هواتف عائلية مشتركة

بدلاً من إعطاء كل طفل هاتفه الخاص، يمكن الحرص على توفير عدد من الهواتف العائلية المشتركة. تقترح برايس استخدام الهاتف الأرضي لمساعدة الأطفال على تنمية مهارات التواصل، وتشجيعهم على استخدامه للاطمئنان على أجدادهم أو الدردشة مع أصدقائهم. كما يمكن توفير هاتف عائلي بسيط للاستخدام بعد المدرسة أو عند زيارة الأصدقاء. وتشرح برايس أن هذا الهاتف العائلي يمكن أن "يأخذونه ويستخدمونه ثم يعيدونه".



3. تحمل المسؤولية المالية

تؤيد برايس تأجيل شراء الهواتف الذكية للأطفال حتى بلوغهم سن السادسة عشرة على الأقل، وهو ما توصي به أيضاً عالمة النفس جين توينغ. وإذا كان الآباء يرغبون في تأجيل ذلك لفترة أطول، فيمكنهم إخبار أبنائهم بضرورة دفع ثمن هواتفهم الذكية بأنفسهم. وتقول: "إذا أدركوا مسؤوليتهم المالية عنها، فمن المرجح ألا يحصلوا عليها حتى يبلغوا الخامسة والعشرين". بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد ذلك القرار في "تعليمهم دروساً مهمة حول العمل الجاد لتحقيق الأهداف".