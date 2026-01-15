مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: حفْظ الوثيقة صَونٌ للذاكرة الوطنية

شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي في أعمال الدورة الـ38 لاجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، بحضور واسع لممثلي الهيئات والمراكز الوطنية للوثائق والأرشيف في دول المجلس، في إطار دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتطوير العمل المؤسسي في مجالات التوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة الوطنية.

وجاءت مشاركة المركز تأكيداً لدوره الحيوي في صون الوثائق التاريخية وحماية الموروث الوطني، وإسهامه المستمر في تطوير منظومات البحث والتوثيق، وفق أفضل الممارسات العلمية والمهنية المعتمدة إقليمياً ودولياً.

وقالت مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فاطمة سيف بن حريز: «تأتي مشاركة المركز في أعمال هذه الدورة انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حفظ الوثائق وصون الذاكرة الوطنية، باعتبار الوثيقة ركيزة أساسية في بناء الهوية وحماية التاريخ من الاندثار»، مضيفة: «نرى في هذه الاجتماعات منصة مهمة لتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى، وتعزيز التكامل بين الهيئات المعنية بالتوثيق والأرشفة في دول المجلس، إذ يحرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على أداء دور فاعل وريادي في هذا المجال، من خلال مبادراته البحثية والتوثيقية، وعلى رأسها مشروعات جمع الوثائق والمخطوطات والمرويات الشفوية، والعمل على أرشفتها وفق معايير علمية وتقنية متقدمة، بما يضمن حفظها وإتاحتها للباحثين والأجيال المقبلة». وأشارت فاطمة بن حريز إلى أن المركز يعمل ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تحويل الوثيقة من مجرد مادة محفوظة إلى مصدر حي للمعرفة، يسهم في قراءة التاريخ وفهم التحولات الاجتماعية والثقافية التي مر بها المجتمع الإماراتي، مؤكدة أن التعاون مع المراكز الخليجية يُثري التجربة، ويعزز جودة العمل المؤسسي في هذا القطاع الحيوي.

تبادُل الخبرات

اختُتمت أعمال الدورة الـ38 لاجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق في دول مجلس التعاون، بتأكيد أهمية دعم المبادرات الرقمية في مجالات الأرشفة وحفظ الوثائق، وتكثيف البرامج التدريبية، وتبادُل الخبرات بين المراكز الوطنية، إلى جانب تعزيز التعريف بالذاكرة الخليجية المشتركة عبر المنصات الإعلامية والثقافية، وفي ختام الاجتماع أشار المشاركون إلى أن هذه الاجتماعات الدورية تُشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التعاون الخليجي المشترك في مجال الوثائق والأرشيف.