مقر المؤثرين: برنامج «المسرعات» يجسّد الدعم المستمر لصنّاع المحتوى

أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وشركة 500 غلوبال، إحدى أنشط شركات رأس المال الاستثماري في العالم ومقرها وادي السيليكون، أن برنامج مسرعات المؤثرين ضمن النسخة الثانية من برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، الذي ينظمه المقر بالتعاون مع «500 غلوبال»، يعمل على بناء ودعم شركات ناشئة يقودها صنّاع المحتوى، وتتجاوز قيمتها الإجمالية 130 مليون دولار.

واختتم برنامج مسرعات المؤثرين بفعالية عرض نهائي للمشاريع خلال النسخة الرابعة من «قمة المليار متابع»، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام، واختتمت أعمالها 11 الجاري تحت شعار «المحتوى الهادف»، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليارات متابع، حيث تم الإعلان عن تأهل جيمس جونز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة التكنولوجيا المالية لصناع المحتوى «Bump»، ويغمور أديمير، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة «Kami»، اللذين سينتقلان إلى المرحلة النهائية التي تؤهلهما لمنح التمويل من مقر المؤثرين.

واستقبل برنامج مسرعات المؤثرين أكثر من 1100 طلب مشاركة من صناع محتوى ومؤسسي شركات تقنية ناشئة من أكثر من 70 دولة في العالم، وبعد عملية اختيار اتسمت بالتنافسية العالية، تم اختيار 21 صانع محتوى ومؤسس شركة ناشئة للانضمام إلى البرنامج، حيث يخدم المشاركون مجتمعاً يضم أكثر من 20 مليون متابع ومستخدم ومشترك عبر مختلف المنصات الرقمية.

وشاركت هذه الشركات في برنامج تدريبي وتسريعي مكثف استمر 10 أسابيع، انطلق في أكتوبر الماضي، وركز على بناء الأعمال وتسريع النمو، وأتاح لجميع المشاركين فرص التواصل مع شركات الاستثمار الجريء، واختتم بعرض نهائي للمشاريع ضمن فعاليات النسخة الرابعة من «قمة المليار متابع».

وهنأت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة «قمة المليار متابع»، عالية الحمادي، منصتَي «Bump» و«Kami»، اللتين وصلتا إلى المرحلة النهائية التي تؤهلهما لمنح التمويل من مقر المؤثرين ضمن برنامج «مسرعات المؤثرين»، مشيدة بما قدمتاه من أفكار إبداعية ورؤى مبتكرة تعكس طموح صناع المحتوى، وقدرتهما على توظيف الإبداع الرقمي في بناء مشاريع نوعية ذات أثر تنموي ومجتمعي مؤثر.

وقالت إن برنامج «مسرعات المؤثرين» يجسّد الدعم المستمر لصنّاع المحتوى والمؤثرين، وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة تُحدث أثراً ملموساً في التنمية، وتواكب تطلعات المستقبل.

بينما قالت الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «500 غلوبال»، كورتني باول، إن «صنّاع المحتوى يمثلون فئة متنامية من رواد الأعمال الحقيقيين، إذ يقدر عددهم عالمياً بنحو 50 مليون صانع محتوى، مع توقعات بنمو سنوي يراوح بين 10 و20% خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد ارتكزت المرحلة الأولى من نشأة هذا القطاع على الانتشار السريع لتحقيق الدخل، إلا أننا نؤمن اليوم، وفي ظل ارتفاع وعي المستهلكين، بأن مستقبل تحول الأعمال سيكون من نصيب أولئك الذين يركزون على أسس الأعمال وبناء المجتمعات وجودة المحتوى، وتنوع الاستراتيجيات والرؤية طويلة المدى القائمة على مواءمة المنتج مع السوق».

وعبّرت عن فخرها بدعم هذه المجموعة من صنّاع المحتوى والمؤسسين في رحلتهم عبر قطاعات متنوعة.

