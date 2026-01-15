لقاء مع الديناصورات أشبه بالحقيقة.. في أبوظبي

بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، تُقدم شركة سناب مجموعة من تجارب الواقع المعزز لتحويل المتحف إلى رحلة غامرة، يجري خلالها التعرف إلى التاريخ الطبيعي للأرض، عبر بث روح الحياة في عصور ما قبل التاريخ والمخلوقات القديمة والأنواع الأثرية من خلال تقنية الواقع المعزز التي توفرها «سناب شات»، بالاستفادة من الاكتشافات العلمية لفترات ما قبل 13 مليار عام وأكثر، التي عاشتها الأرض.

وسيتمكن الزوار، باستخدام تقنية الواقع المعزز على الهاتف المحمول ونظارات «سناب» من الجيل التالي، من استكشاف هذه العلوم بطريقة جديدة ومبتكرة، تشعرهم بالتفاعل مع ما يشاهدونه، بخلاف الزيارات التي تقتصر على المشاهدة وحدها، وصُممت التجارب لتعزيز عملية التعلم وإثارة الفضول والسماح للزوار بالتفاعل مع التاريخ الطبيعي كما لو أنهم يعيشون فيه حقاً.

من جهته، قال مدير متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، الدكتور بيتر سي. كيارغارد: «يتيح لنا هذا التعاون عرض السرد القصصي التاريخي وتعليمه بطريقة تفاعلية، فمن خلال دمج العلوم العالمية مع تقنية الواقع المعزز المتطورة، نتيح للزوار فرصة فهم تاريخ كوكبنا بطرق أعمق وأكثر سهولة، ويجسّد هذا التعاون رسالة المتحف الهادفة إلى إلهام الفضول وتعزيز روح الاكتشاف».

وأُعيد تصميم ردهة المتحف الشهيرة لتبدو كما لو أنها غابة خصبة من العصر الجوراسي، ويمكن للزوار التجول بين ثلاثة أنواع قديمة من الديناصورات وهي الكاماراصور والباروصور والتايلوصور، حيث أُعيد بناء كل منها بصورتها الطبيعية مع شرح قصصي تعليمي غني، وتساعد العدسات في إضافة لمسة جمالية على المساحة المحيطة بأوراق الشجر التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، مع الإضاءة الحيوية التي تخلق بيئة آسرة تتيح لمستخدمين عديدين استكشافها في الوقت نفسه.

ومن خلال نظارة من الجيل الجديد، سيتاح للزوار فرصة تجربة عرض حصري بتقنية الواقع المعزز، إذ يمكن للزوار، خلال العروض التوضيحية والجولات المُنظّمة، مشاهدة حيوان البراكيوصور بحجمه الطبيعي يظهر أمامهم مباشرة، دون الحاجة إلى شاشات أو أجهزة محمولة، إذ تمزج هذه التجربة بين البيئتين المادية والرقمية كما لو أنها واقع حقيقي، والتعرف من خلالها إلى عصور ما قبل التاريخ.

وضمن تجارب التعاون الأكثر تأثيراً وتفاعلاً، يُمكن للزوار مشاهدة حوت أزرق بحجمه الطبيعي، وبدقة فوتوغرافيّة واقعية، حيث تتضمن العدسة ميزة الأشعة السينية التي يمكن من خلالها الاطلاع على البنية الداخلية للحوت، بما في ذلك قلبه ورئتيه وطرق تكيفه للغوص في أعماق البحار.

من ناحيته، قال رئيس «سناب شات» في دولة الإمارات، أنطوان تشاليتا: «يؤسس تعاوننا مع متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي لتجارب جديدة في مجال الواقع المعزز، إذ نستخدم تقنية (سناب) لبث الحياة في فترة تاريخية تعود لأكثر من 13 مليار عام، في رحلة غامرة تجمع بين الاكتشاف والتعلّم، وهو ما يعزز دور التكنولوجيا في تعميق ارتباطنا بالماضي، وإثارة فضول الأجيال القادمة».

