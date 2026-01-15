توقيف بطل «مصاصي الدماء» ساذرلاند لاعتدائه على سائق

أوقفت شرطة لوس أنجلوس، أول من أمس، نجم مسلسل «24» التلفزيوني، وبطل فيلم مصاصي الدماء «ذي لوست بويز»، الممثل كيفر ساذرلاند، للاشتباه في اعتدائه على سائق سيارة أجرة.

وجاء توقيف الممثل الكندي - البريطاني، بعد تلقي الشرطة بلاغاً في هوليوود بُعيد منتصف الليل.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن «التحقيق أظهر أن المشتبه فيه، الذي تبين لاحقاً أنه يُدعى كيفر ساذرلاند، دخل سيارة أجرة واعتدى جسدياً على السائق (الضحية)، ووجّه إليه تهديدات جنائية».

وأفادت مصادر الشرطة بأن الممثل، البالغ 59 عاماً، تُرِكَ بعد ساعات قليلة بكفالة 50 ألف دولار.

وأشارت الشرطة إلى أن السائق لم يتعرض لأي إصابات تستدعي عناية طبية.

واشتهر ساذرلاند بتجسيده شخصية العميل جاك باور في مسلسل «24» التلفزيوني، الذي حقق نجاحاً كبيراً بين عامَي 2001 و2010، وقدّم على الشاشة الكبيرة أدواراً مميّزة في أفلام عدة.