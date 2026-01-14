أول فندق على القمر.. حجز بمليون دولار لعطلة فريدة في 2032

أعلنت شركة «GRU Space» الأميركية عن نيتها إنشاء أول فندق دائم على القمر، مستهدفة استقبال الزوار اعتباراً من عام 2032. ووفقاً للشركة، سيكون هذا المشروع أول بناء دائم يصممه الإنسان خارج كوكب الأرض، ومخصصاً لاستقبال السياح الفضائيين.

ولتأمين مكان مسبقًا، تطلب الشركة من الضيوف المحتملين دفع وديعة لا تقل عن مليون دولار.

ويشير بيان الشركة إلى أن الفندق سيبنى باستخدام وحدات سكن قابلة للنفخ تُصنع على الأرض، بالتزامن مع نظام آلي يحول تربة القمر إلى ما يشبه الطوب لتشكيل الهيكل الخارجي للبناء.

ووفقًا للشركة، يستهدف المشروع في المرحلة الأولى الزوار الذين سبق لهم السفر إلى الفضاء تجاريًا، أو أولئك الباحثين عن تجربة فضائية استثنائية، ووصفت الشركة العرض بأنه «عطلة لا مثيل لها في الكون».

وستبدأ اختبار تقنيات البناء على القمر بحلول عام 2029، بالتعاون مع وكالة ناسا، عبر وضع هيكل نفخي صغير لتقييم المواد والمتانة. وفي حال نجاح هذه المرحلة، سيتم إنشاء هيكل أكبر في منطقة تُعرف باسم «الحفرة القمرية»، حيث يُتوقع أن تكون الظروف أكثر استقراراً.

وتخطط الشركة لافتتاح نسخة أولية من الفندق بحلول 2032، قادر على استضافة أربعة ضيوف في المرحلة الأولى، مع خطط مستقبلية لتوسيع القدرة الاستيعابية. وقال مؤسس الشركة، سكايلي تشان: «إذا نجحنا، سيولد المليارات على القمر والمريخ، وسيتمكنون من تجربة روعة الحياة في الفضاء».