مركز محمد بن راشد للفضاء ينشر صوراً التقطها قمر «محمد بن زايد سات»

التقطها قمر «محمد بن زايد سات».. مركز محمد بن راشد للفضاء يطلق مجموعة صور جديدة

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة جديدة من الصور الملتقطة بواسطة القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، تزامناً مع ذكرى إطلاقه.

وقال المركز في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": " قبل عام من اليوم، انطلقت مهمة «محمد بن زايد سات»، لتقدم صورًا أكثر دقة بضعفين من الإمكانات السابقة".

وأضاف أن القمر الاصطناعي يعد الأكثر تطورًا في المنطقة.

تُظهر الصور الجديدة أبرز المعالم والخصائص العمرانية في دولة الإمارات، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي وشارع الشيخ زايد في دبي، إلى جانب قصر الحصن التاريخي ومتحف زايد الوطني في أبوظبي.