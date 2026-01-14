مفاجأة صادمة قبل الصعود إلى الطائرة.. يصحب زوجته المتوفاة وكأنها راكبة عادية

أُلقت الشرطة الإسبانية القبض على الرجل، في الثمانينات من عمره، وهو يحاول دفع جثة زوجته على كرسي متحرك لركوب طائرة تجارية في مطار تينيريفي الجنوبي في إسبانيا.

وحاول الرجل أن يموّه زوجته المتوفاة كامرأة فاقدة للوعي «وكأنها مجرد مسافرة أخرى» إلا أنه بعد اجتيازه نقاط التفتيش الأمنية الأولية، تم إيقافه بمجرد وصوله إلى جهاز الكشف عن المعادن، حيث لاحظ الموظفون أن المرأة غير طبيعية.

وصرح أحد موظفي المطار لصحيفة «دياريو دي أفيسوس» الإسبانية: «اقترب حارس أمن من المرأة، فأعطاه الرجل كرسيها المتحرك، فأبلغت الموظفة مشرفها على الفور. وفي غضون دقائق، تم تفعيل بروتوكول الطوارئ، ووصل عدد كبير من عناصر الأمن وضباط الحرس المدني وخبراء الأدلة الجنائية إلى الموقع».

وأفاد الزوج المجهول للشرطة بأن شريكته توفيت قبل ساعات قليلة، وحاول إلقاء اللوم على مرافق المطار في الوفاة.

وقالت الصحيفة إن التحقيق لايزال جارياً، حيث يحدد المحققون ما إذا كانت هناك أي مسؤولية جنائية عن وفاتها، كما طريقة نقلها إلى بلدها كجثة لا كراكبة وهو ما كان زوجها يحاول تفاديه كما يبدو.

وجاءت المحاولة بعد حادثة أخرى توفيت خلالها سيدة عجوز بريطانية على متن رحلة تابعة لشركة إيزي جيت. وقال أحد الركاب إن المرأة التي تبلغ من العمر 89 عاماً كانت قد فارقت الحياة بالفعل قبل صعودهم إلى الطائرة المتجهة إلى مطار غاتويك بلندن، ما اضطر الطائرة للعودة.