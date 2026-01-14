اكتشاف أجرام جديدة حول الأرض على يد باحثات مصريات

تمكن فريق بحثي مصري من اكتشاف أجرام جديدة ضمن مبادرة دولية لاكتشاف وتعقب الكويكبات القريبة من الأرض.

وقاد الفريق طالبة تمهيدي الماجستير في علم الميكروبيولوجي بكلية العلوم بجامعة دمياط الباحثة منة أحمد شطا، والطالبة بكلية العلوم بجامعة دمياط الباحثة ملك محمد صابر، حيث أسهمتا في تحقيق نتائج علمية متقدمة وضعت مصر في صدارة الدول الإفريقية المشاركة في هذا المشروع العالمي.

وأوضحت منة أحمد شطا، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام مصرية، أن المشروع يهدف إلى رصد واكتشاف الكويكبات، خاصة القريبة من الأرض، عبر تحليل صور تلتقطها كبرى التلسكوبات والمراصد العالمية، من بينها تلسكوب المسح البانورامي ونظام الاستجابة السريعة PAN - بمرصد هالياكالا في هاواي.

وقالت إنه جرى تدشين المشروع للحماية الكوكبية المعنية بتتبع الأجرام السماوية، التي قد تشكل خطراً محتملاً على الأرض، فضلاً عن دعم أبحاث نشأة وتطور النظام الشمسي.

وأضافت منة شطا، أن الفريق اعتمد على تحليل متتابع للصور الفلكية لرصد الأجرام المتحركة وحساب مداراتها وأحجامها ومسافاتها عن الأرض، مضيفة أن الباحثة ملك محمد صابر أشرفت على عمليات التحليل وضبط الجودة، قبل إرسال النتائج إلى مركز الكواكب الصغيرة بجامعة هارفارد، ثم اعتمادها وتسجيلها رسمياً في قواعد بيانات مختبر الدفع النفاث « NASA JPL» التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا.

وقالت الباحثة منة، إنه خلال أقل من تسعة أشهر نجح الفريق المصري في رصد 100 كويكب أولي، جرى تأكيد تسع منها رسمياً خلال عام 2024، ضمن منافسة علمية شاركت فيها 18 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أن أبرز الاكتشافات المؤكدة دولياً كانت للكويكب «2024 - VG15»، ومكتشفته الرئيسية الباحثة منة أحمد شطا، وكذلك الكويكب «2024 - WL68»، للمكتشفتين الباحثة منة أحمد شطا والباحثة همس محمد.