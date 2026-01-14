العلماء يؤكدون أن عام 2025 كان أكثر ثالث عام حرارة على الإطلاق

أكد العلماء أن العام الماضي كان أكثر ثالث عام حرارة عالميا، حيث يواصل النشاط البشري في قيادة" التوجه الواضح" نحو مناخ أكثر حرارة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن العلماء حول العالم من مكتب الأرصاد بالمملكة المتحدة وجامعة إيست انجليا والمركز الوطني لعلوم الغلاف الجوي أصدروا بياناتهم لعام 2025، حيث كشفوا أنه كان العام الثالث على التوالي الذي يسجل درجات حرارة أعلى بواقع 1.4 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وكانت درجة الحرارة العام الماضي أعلى بمقدار 1.41 درجة فوق خط الأساس لدرجات الحرارة للقرن التاسع عشر، وأقل من درجات الحرارة القياسية التي تم تسجيلها في عامي 2024 و 2023، حسبما أظهرت بيانات " هادكروت 5" التي جمعها مكتب الأرصاد وجامعة إيست انجليا والمركز الوطني لعلوم الغلاف الجوي، في حين قدر مرصد كوبرنيكوس بأوروبا أن درجات الحرارة كانت أعلى بواقع 1.47 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقال تيم أوسبورن، مدير وحدة أبحاث المناخ في جامعة إيست انجليا إن العامين السابقين كانا أكثر حرارة بسبب متغير مناخي طبيعي في المحيط الهادئ ونمط ظاهرة ال نينو، مما أضاف نحو 0.1 درجة لدرجات الحرارة عالميا.

وأضاف أن ذلك المتغير ضعف خلال عام 2025، مما كشف صورة أكثر وضوحا للاحتباس الناجم عن النشاط البشري.

وأكد العلماء أن العامل الرئيسي للاحتباس الحراري هو النشاط البشري، خاصة حرق الوقود الأحفوري.