حمية DASH.. السر وراء جسم صحي وضغط دم مستقر

سلّط خبراء التغذية الضوء على نظام غذائي شائع قد يساهم في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم في آن واحد، ما يجعله خيارا مناسبا للأشخاص الذين يريدون خفض أوزانهم وتحسين صحتهم العامة.

وبحسب صحيفة "ميرور"، تدعم هذا النظام دراسات علمية تؤكد فعاليته وأمانه على المدى القصير والطويل.

وطوّر باحثون في الولايات المتحدة نظام DASH الغذائي المعني، حيث ابتكره المعهد الوطني للقلب والرئة والدم بهدف المساعدة على خفض ضغط الدم. وقد حاز النظام في السابق على تصنيفات مرموقة، منها "أفضل نظام غذائي لصحة القلب" و"أفضل نظام غذائي لارتفاع ضغط الدم".

ويركّز DASH على تقليل استهلاك الملح، مع تشجيع تناول الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون. وبحسب اختصاصي التغذية روبرت هوبسون، فإن هذا النظام لا يقتصر على تحسين ضغط الدم فحسب، بل قد يساعد أيضا على فقدان الوزن.

وقال هوبسون في حديث لمجلة "ساغا" إن حمية DASH تشبه حمية البحر الأبيض المتوسط في اعتمادها على الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، مع الحد من السكر والملح والدهون.

وأوضح أن فعاليتها في خفض ضغط الدم مثبتة علميا، ورغم أنها لم تصمّم أساسا لإنقاص الوزن، إلا أن كثيرا من متّبعيها يلاحظون تراجعا في أوزانهم.

وتشير الدراسات إلى أن فقدان الوزن خلال اتباع حمية DASH يكون أكثر وضوحا عند تقليل السعرات الحرارية اليومية، إذ أظهرت أبحاث أن بعض الأشخاص فقدوا نحو 3.8 كيلوغرام خلال ثمانية أسابيع فقط.

ويُعزى ذلك إلى تركيز النظام على الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، ولا سيما الفواكه والخضراوات، مع التأكيد على أهمية الالتزام طويل الأمد لتحقيق نتائج مستدامة.

ولا يتطلب اتباع حمية DASH تناول أطعمة خاصة، بل يقوم على توزيع مدروس للحصص الغذائية من مختلف المجموعات، بما يتناسب مع الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية، مع اختيار الأطعمة قليلة الدهون المشبعة والمتحولة ومنخفضة الصوديوم.

ويوصي النظام بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، إلى جانب منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم والأسماك والدواجن والبقوليات والمكسرات والزيوت النباتية.

كما يدعو إلى الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم والزيوت الاستوائية، إضافة إلى التقليل من المشروبات والحلويات المحلّاة بالسكر.

وتؤكد مؤسسة القلب البريطانية الفوائد الصحية لهذا النظام، مستندة إلى دراسة واسعة نشرت في مجلة Nutrients، حلّلت نتائج سبع دراسات شاملة ضمّت 15 دراسة رصدية و31 تجربة محكمة. وخلصت النتائج إلى أن نظام DASH يرتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 5.2 ملم زئبق، والانبساطي بمعدل 2.6 ملم زئبق.

كما أظهرت الدراسة أن اتباع هذا النظام الغذائي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20%، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الشرايين التاجية.