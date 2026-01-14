كنوز «مصفوت» تحجز مكانها على خارطة السياحة بلقب عالمي

حجزت قرية مصفوت، التابعة لإمارة عجمان، بسحرها الفريد والمتنوع، وتضاريسها الجبلية المرتفعة التي تستقطب عشاق الطبيعة، مكانها الرائد على خارطة السياحة العالمية بكونها ملاذاً رائعاً للاسترخاء والهروب من صخب المدن، ونالت بفضله تقديراً عالمياً بفوزها أخيراً بجائزة «أفضل قرية سياحية في العالم» لعام 2025، من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بعد منافسة مع 270 قرية من 65 دولة، لتحقق الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف لقطاعها السياحي.

ونجحت مصفوت، خلال السنوات القليلة الماضية، في أن تتحول إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية والاقتصادية البارزة بالنسبة للسياح والمستثمرين ورجال الأعمال من دولة الإمارات وخارجها، لما توفره من فرص استثمارية واعدة ومرافق سياحية وترفيهية، ومعالم طبيعية وتاريخية.

وحرصاً على إبراز القرية بالصورة التي تليق بها على خارطة السياحة العالمية، أولت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اهتماماً كبيراً بتنويع فرص الاستثمار في مصفوت، وجذب المستثمرين عبر تهيئة بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وتوفير مرافق البنية التحتية المتطورة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي إمارة عجمان بشكل عام، ومصفوت بشكل خاص، ميزة تنافسية.

وعزّز هذا التوجه «برنامج تعزيز» الهادف إلى دعم تنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواطني الدولة، بحيث يقدّم حزمة واسعة من الخدمات والمبادرات والتسهيلات، بهدف تمكين روّاد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتهم.

وتبرز حملة «أجمل شتاء في العالم» التي جاءت هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، الدور الريادي لرواد الأعمال والمستثمرين في التعريف بالوجهات السياحية وإنعاشها لدعم القطاع السياحي، الذي يحتل مكانة مهمة في منظومة الاقتصاد الوطني نظراً للإقبال الكبير من السياح والزوار من شتى أنحاء العالم إلى دولة الإمارات، للاستمتاع بأجوائها لاسيما في موسم الشتاء.

وجذبت مصفوت العديد من الاستثمارات والمشروعات التي أنشأها مجموعة من شباب الإمارات، سعياً إلى إبراز الكنوز السياحية التي تحتضنها القرية، مع حرصهم على دخول ميدان ريادة الأعمال، باستثمارات مستدامة تحظى بدعم وتشجيع الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي والسياحي.

ونظراً إلى طبيعة مصفوت الجبلية ظهرت الحاجة إلى خدمات التخييم، ولبّى هذا المطلب بنجاح مخيم ومنتجع «جو كامب» الجبلي، الذي يقع في أعلى قمة جبل برج البومة في مصفوت، ويتميز بإطلالاته الجبلية الساحرة ومرافقه المتعددة وخدماته الفندقية المتميزة.

وحجز هذا المشروع مكانه بين الخدمات السياحية الراقية، فقد بدأ بمجموعة من الكرفانات المتنقلة في المنطقة والمطلة على مزارع وجبال مصفوت وحتا، لتتحول تلك الكرفانات بعد ذلك إلى مخيم ثابت معزز بخدمات فندقية متكاملة، مع دمج الكرفانات الثابتة في المخيمات البرية، حيث تم إنشاء ثلاثة مخيمات، ولاتزال الطموحات مستمرة للتوسع نظراً إلى زيادة الطلب عليها.

ويبرز من بين المشروعات الشبابية الإبداعية التي تحتضنها قرية مصفوت، مشروع يهتم بعشاق رياضة المشي على المسارات الجبلية والتي تعرف برياضة الهايكنغ، ويتمثل هذا المشروع السياحي الرياضي في تأسيس «فريق رياضة الهايكنغ» لمجموعة شباب من أبناء الإمارات العاشقين لممارسة هذه الرياضة، وتأسس الفريق في بداية 2023 ويتمتع بخبرة طويلة في مجال رياضة الهايكنغ ومتخصص في رياضة المشي في جبال مصفوت الشاهقة وطبيعتها الخلابة.

وتحتضن مصفوت العديد من الاستراحات الفاخرة التي تخدم رواد المنطقة، منها استراحة المعمورة التي حافظت على مدى خمسة أعوام منذ تأسيسها في 2020، على سحرها الخاص الذي تمنحه إطلالتها على سهول وجبال منطقة مصفوت ووادي غلفا، كما تعدّ استراحة كوايت هاوس واحدة من المشروعات المتميزة في مصفوت، وتمنح تجربة جميلة للإقامة بين أحضان الطبيعة.

استراحات فاخرة

تضم مصفوت العديد من الاستراحات والمنتجعات الفاخرة، كاستراحة «السبلة»، والعديد من المطاعم والكافيهات ذات الخمس نجوم كـ«برستيج كافيه»، وهو أيضاً أحد المشروعات التابعة لبرنامج «تعزيز» الحكومي، ويسهم ممشى مصفوت الرياضي المتميز في نشر وتعزيز ثقافة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة اليومية للصحة والسلامة العامة للسكان.

ومن المشروعات المميزة أيضاً «إسطبل أبوخليفة» الذي يدرب الطلبة على الفروسية وركوب الخيل، كما يشتمل على مركز لإيواء وتدريب الخيول وعيادة بيطرية، وفريق متخصص من المدربين ذوي الخبرة الكبيرة في مجال التدريب على ركوب الخيل.

. 2025 نالت مصفوت لقب أفضل قرية سياحية في العالم.