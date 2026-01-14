ديانا روس وسيل: سعيدان بالغناء في أبوظبي

شهد العرض الافتتاحي من ليالي السعديات لعام 2026 أمسيةً جمعت أيقونتي الموسيقى العالمية، ديانا روس، وسيل، في أمسية لا تنسى بأبوظبي، وقدّمت روس، الحائزة جائزة «غرامي للإنجاز» مدى الحياة، عرضاً لامس مشاعر الجمهور، وتوجّهت الفنانة إلى الحضور بالقول: «مساء الخير أبوظبي.. سعيدة جداً بلقائكم الليلة».

فيما بدأ المغني سيل الليلة بأدائه لأشهر إصداراته الكلاسيكية، ونجح الفنان من خلال صوته وحضوره اللافت في منح الأمسية مذاقاً خاصاً.

وخاطب سيل الحضور بقوله: «من الرائع دائماً أن أكون في أبوظبي، حين أنظر إلى الجمهور أرى نفسي فيكم».