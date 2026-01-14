الكشف المبكر عن الأمراض متاح للجميع.. بالذكاء الاصطناعي

يسعى الذكاء الاصطناعي إلى جعل الفحص الذاتي للأمراض متاحاً للجميع، من خلال أدوات تتخطى الساعات الذكية والخواتم، لتشمل سمّاعات ترصد العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر، وتطبيقاً يكشف علامات السرطان عبر قزحية العين.

تستطيع الخواتم والأساور والساعات الذكية، التي ظهرت بشكل كبير في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الأخير في لاس فيغاس، مراقبة معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومستويات السكر في الدم، بمعدّلات متفاوتة من الدقة، وتلبّي هذه الأدوات طلباً كبيراً من العامّة، كما يظهر من خلال دراسة نشرتها «أوبن ايه آي» حديثاً، تُظهر أن أكثر من 200 مليون مستخدم يستشيرون «تشات جي بي تي» أسبوعياً بشأن مسائل صحية.

وأطلقت الشركة، الأربعاء الماضي، تطبيق «تشات جي بي تي هيلث»، الذي يستند إلى السجلات الطبية للمستخدم، وبيانات يتم جمعها بوساطة عدد من تطبيقات الأجهزة المتصلة.

وبالاستناد إلى التخطيط الكهربائي للدماغ (EEG)، ابتكرت شركة «نيورابل» سماعة رأس تسجل نشاط الدماغ وتحلله، ويستطيع النموذج المتوافر حالياً في الأسواق تحديد تباطؤ نشاط الدماغ، واقتراح فترات راحة.