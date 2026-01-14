«أغاني البلبل» تصدح على المسرح الأحمر في أبوظبي

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، بالشراكة مع مؤسسة باجري، تقديم العرض الجديد «أغاني البلبل» للمصمّم، آكاش أوديدرا، الحائز جوائز عالمية، في 18 الجاري، على المسرح الأحمر.

ويجمع أوديدرا في العمل بين جمال رقص الكاثاك التقليدي والحركات المعاصرة، من خلال حركات صاغها بالاشتراك مع الفنانة في عالم الكاثاك راني خانم، كما يتضمن العمل مقطوعات موسيقية أصلية من تأليف الملحن المقيم في لندن روشيل رانجان، المدير الفني لمشروع قوالي الأوركسترالي وأحد الشركاء الإبداعيين لأوركسترا مانشستر كاميراتا الرائدة عالمياً.

ويستمد هذا العمل الإبداعي الإلهام من أسطورة صوفية قديمة، ويروي حكاية بلبل وقع في المصيدة، ومع اقتراب نهايته، يصدح البلبل بأعذب تغريداته التي تكشف عن جوهر التضحية والانعتاق، وتسلط الضوء على مفهوم الحرية المطلقة. ويغوص العرض في الدلالات الروحية والثقافية العميقة للبلبل في التقاليد الفارسية وتقاليد جنوب آسيا، حيث تتحوّل تغريدته إلى تعبير مجازي يصوّر بحث الإنسان عن الحرية والتطوّر والاتحاد بما هو أسمى.

قال آكاش أوديدرا: «هذا العمل هو إهداءٌ لوالدتي كاي، التي كانت بلبلتي الباسمة ومصدر قوتي، وأتأمل من خلال هذه الحكاية معنى الحب العميق والعطاء الكامل، فأسطورة البلبل تحمل حكمة كبيرة، وتقديم هذا العرض يتيح لي مشاركة جزء من رحلتي مع الجمهور».

