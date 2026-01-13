لحظة تاريخية في محطة الفضاء الدولية.. عودة رواد فضاء إلى الأرض بشكل مبكر

تم نقل القيادة على متن محطة الفضاء الدولية قبيل عودة أربعة من رواد الفضاء إلى الأرض بشكل مبكر بسبب مسألة صحية، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ محطة الفضاء الدولية.

وسلم رائد الفضاء الأمريكي مايكل فينك قيادة المحطة إلى رائد الفضاء الروسي سيرجي كود-سفيرشكوڤ أمس.

ومن المقرر أن تبدأ عودة الرواد الأربعة يوم الأربعاء، ولم تكشف وكالة ناسا عن هوية أعضاء الطاقم المتأثرين أو طبيعة المشكلة الصحية.

وخلال مراسم التسليم التي بثت مباشرة من المحطة، وصف فينك اللحظة بأنها مزيج من الحزن والفرح قبل أن يقدم لكود-سفيرشكوڤ المفتاح الرمزي للمحطة.

وكقائد جديد، سيتولى كود-سفيرشكوڤ مسؤولية الحفاظ على تماسك الطاقم والتنسيق مع مركز التحكم على الأرض، وشمل أول أمر له عناق جماعي لجميع أعضاء فريق المحطة.

وكانت ناسا قد أعلنت سابقا أن أربعة أعضاء من طاقم كرو 11، فينك وزميلته في ناسا زينا كاردمان ورائد الفضاء الياباني كيميا يوي ورائد الفضاء الروسي أوليج بلاتونوف، سيعودون إلى الأرض بشكل مبكر.

وحضر جميع أعضاء الطاقم مراسم التسليم وتحدثوا بإيجاز. وكان من المقرر أن يبقى طاقم "كرو 11" على متن المحطة لعدة أسابيع إضافية، في حين من المقرر حاليا إطلاق الطاقم التالي منتصف فبراير، مع احتمال تقديم الموعد.

ووصل كود-سفيرشكوڤ إلى المحطة في نوفمبر برفقة رائد الفضاء الروسي سيرجي ميكاييف ورائد الفضاء الأمريكي كريستوفر ويليامز على متن صاروخ سويوز.