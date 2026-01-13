أصر على حظة 20 عاما والنتيجة 32 مليون دولار

فاز رجل من ولاية ميشيغان الأميركية، ظلّ يستخدم نفس رقم اليانصيب لمدة 20 عامًا، بجائزة كبرى قياسية في لعبة «لوتو 47» بلغت 32.91 مليون دولار.

وأبلغ الرجل، البالغ من العمر 73 عامًا والمنحدر من مقاطعة ماكومب، مسؤولي يانصيب ميشيغان أنه يعتمد الأرقام 02-03-12-15-16-33 منذ أن بدأ المشاركة في لعبة «لوتو 47». وقال: «ألعب لوتو 47 منذ 20 عامًا، ودائمًا ما أستخدم مجموعة الأرقام نفسها».

وكانت هذه الأرقام مطابقة تمامًا لتلك الواردة في التذكرة التي اشتراها لسحب 13 ديسمبر، ما أهّله للفوز بأكبر جائزة كبرى في تاريخ لعبة «لوتو 47».

وأضاف قائلًا: «عندما راجعت تذكرتي، لاحظت فورًا أنني طابقت ثلاثة أرقام، فقلت في نفسي: على الأقل سأسترد خمسة دولارات. لكن عندما أدركت أنني طابقت بقية الأرقام، فركت عينيّ وأعدت مراجعة التذكرة مرة أخرى، لأنني لم أصدق ما أراه».

وأوضح الرجل أنه لم يكن الوحيد الذي شكّ في الأمر. وقال لوكالة «يو بي آي»: «اتصلت بأولادي وأخبرتهم بما حدث، لكنهم لم يصدقوني واضطروا لرؤية التذكرة بأنفسهم. كنا في غاية السعادة. لا يتوقع المرء أبدًا الفوز بجائزة كهذه، لذلك لم أستوعب الأمر بالكامل بعد».

وأشار الفائز، الذي وصف نفسه بلاعب يانصيب مخضرم، إلى أنه بدأ بالفعل بوضع خطط لاستخدام أمواله، مضيفًا: «بصراحة، أول ما سأفعله هو شراء حذاء جديد. كما أخطط لمشاركة جزء من أرباحي مع عائلتي، وشراء سيارة جديدة».