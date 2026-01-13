تحدي «ميرال» يحفز جيل المستقبل على الابتكار

أسدلت «ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية البطين العالمية، الستار على «التحدّي الطلابي لابتكار المنتجات الترويجية»، وهو برنامج تعليمي يهدف إلى تحفيز القدرات الإبداعية لجيل الشباب، وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال.

واستمر التحدّي الطلابي على مدار شهرين كاملين، وشارك فيه أكثر من 90 طالباً من الصف التاسع، تم اختيار 60 طالباً منهم للمرحلة النهائية، إذ تعاونوا بشكل وثيق مع فرق عمليات التجزئة والأقسام المسؤولة عن الابتكار في «ميرال» لتصميم منتجات ترويجية مميزة لعدد من أبرز الوجهات الترفيهية في أبوظبي مثل «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، وتلقى الطلبة المشاركون إرشادات عملية أكسبتهم خبرة مهمة عبر المراحل الأساسية لتطوير المنتجات.

وفاز بالتحدّي طلاب فريق «سيدات وارنر براذرز»، إذ قدّمن مجموعة منتجات مبتكرة مستوحاة من شخصيات دي سي النسائية الشهيرة.