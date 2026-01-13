«الزفة: تقاليد تزف عبر الأجيال» في متحف العين

يستضيف متحف العين، بعد غد، جلسة حوارية ثقافية بعنوان «الزفة: تقاليد تزف عبر الأجيال»، ضمن سلسلة حوارات المتحف.

وستسلّط الجلسة الضوء على الزفّة بوصفها أحد أبرز طقوس الزواج الإماراتي التقليدي، وما تنطوي عليه من عادات اجتماعية وممارسات متوارثة، إلى جانب استعراض عناصر الزفّة المختلفة من خلال مقتنيات مختارة من متحف العين.

ويشارك في الجلسة: سعيد السويدي، وعتيقة المهيري، والحث الكويتي، وأُدرجت الزفة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى «اليونسكو».