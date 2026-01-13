«إكسبوجر» يروي حكايات الوجوه والناس بـ 6 معارض

تقدم «منطقة البورتريه والناس»، في الدورة الـ10 من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026»، مساحة متخصصة لعرض تجارب متنوعة في تصوير البورتريه، عبر ستة معارض لمصورين من مدارس وخلفيات مختلفة، تتوزع بين السلاسل الوثائقية، وصور الشخصيات، وأعمال تتناول الهوية والذاكرة والعائلة والقدرة على التعافي.

وتعكس «منطقة البورتريه والناس» شعار المهرجان «عقد من السرد القصصي البصري»، من خلال تركيزها على الإنسان بوصفه محوراً للصورة وموضوعاً للسرد، وما يحمله البورتريه من قدرة على توثيق الهوية والتجربة الفردية والجماعية عبر أساليب فنية ووثائقية متنوعة.

وتأتي هذه المنطقة ضمن مساحات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة الجادة، خلال الفترة من 29 الجاري إلى الرابع من فبراير المقبل، ويضم طيفاً واسعاً من المعارض والأنشطة التعليمية والجلسات الحوارية، من بينها جلسات يشارك فيها عدد من أصحاب معارض «منطقة البورتريه والناس» لمشاركة منهجياتهم وتجاربهم المهنية، ومناقشة محاور مرتبطة بصناعة الصورة وأخلاقيات السرد البصري.

ويشارك في معارض «منطقة البورتريه والناس» المصور السعودي طارق خوجة، والمصورة الصحافية الوثائقية ديان فيتزموريس، الحائزة جائزة بوليتزر، والمصورة الوثائقية البرتغالية آنا سيلفا باكهوس، المقيمة في دبي، والمصور البريطاني بيت مولر، المقيم في لندن، والمصور ريتشارد كاوود، والمصور السعودي محمد محتسب.

ويجمع «إكسبوجر 2026» نخبة من المبدعين والمتخصصين الدوليين، ويتضمن برنامجه أكثر من 126 جلسة وخطاباً ملهماً، و72 ورشة عمل، و280 جلسة تقييم سير فنية يقدمها خبراء عالميون. ويتيح المهرجان للجمهور استكشاف 95 معرضاً تشمل 3200 عمل فني، كما استقطبت «جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير 2026» 29 ألف مشاركة في التصوير الفوتوغرافي و634 مشاركة في الأفلام من 60 دولة، بما يعكس حضور المهرجان الثقافي عالمياً ودوره في تلبية الطلب العالمي على منصات هادفة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية.

• 95 معرضاً تشمل 3200 عمل فني، بين جنبات «إكسبوجر 2026».