«ممنوع اللمس».. جديد أحمد الماجد

عن سلسلة «مسرح»، التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق، صدرت حديثاً، للكاتب أحمد الماجد، المجموعة المسرحية «ممنوع اللّمس ومسرحيات أخرى».

ويضم الكتاب خمسة نصوص مسرحية، كل منها يقدم رؤية متقنة من خلال أسلوب الكاتب العراقي المتميز، إذ تبدأ المجموعة بمسرحية «مقطوع من شجرة» تليها «مسألة وقت»، و«تداعيات»، و«ممنوع اللّمس» التي حملت عنوان المجموعة، وهي نص مستوحى من قصة قصيرة بعنوان «المجموعة الخفية» للكاتب ستيفان زفايغ، وأخيراً مسرحية «جمع تكسير» التي تأتي كمحاكات واستحضار لشخصيات من التاريخ، مثل تأبط شراً، وعنترة بن شداد، وزرقاء اليمامة، والزير سالم، في محاورة مع شخصية معاصرة.

يشار إلى أنه صدر للكاتب أحمد الماجد العديد من الكتب والدراسات المسرحية في دولة الإمارات، منها «أسئلة الرمل»، و«نص الخشبة»، و«الحالة الحرجة للسيد النبيل»، ومجموعة نصوص مسرحية متعددة.