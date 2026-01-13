فنان إماراتي يطلق ألبوماً بالذكاء الاصطناعي

كشف الفنان محمد الهاملي أنه سيصدر قريباً ألبومه الغنائي الجديد «ون قلبي»، الذي سيكون نقلة في مسيرته، كونه أول فنان إماراتي يقدّم ألبوماً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الموسيقي.

وأوضح أن الألبوم يضم ثماني أغنيات، ومن المقرر إطلاقه، خلال الشهر الجاري، عبر قناته على «يوتيوب»، وعدد من المنصات الموسيقية الرقمية، وكشف أنه انتهى حتى الآن من تسجيل خمس أغنيات، تحمل تنوعاً في الكلمات والألحان والأساليب الموسيقية.

وأشار إلى تعاونه في إعداد الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، في إطار حرصه على تقديم عمل متكامل يجمع بين الأصالة والتجديد.

وبيّن الهاملي أن الألبوم جرى تجهيزه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي في مرحلة التوزيع الموسيقي، حيث تم تلحين الأغنيات على آلة العود، ثم تركيب الصوت، قبل أن يتولى الذكاء الاصطناعي توزيعها بأسلوب حديث، يمزج بين الإيقاعات المحلية والموسيقى الغربية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم الموسيقى الإلكترونية.