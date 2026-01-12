"أبل" تعتمد "جيميناي" لتعزيز ذكائها الاصطناعي

وقعت شركة "ألفابت" اتفاقية إستراتيجية متعددة السنوات مع "أبل" لاعتماد نماذج "جيميناي - Gemini" كمحرك رئيسي لميزات "أبل إنتليجنس" وللنسخة المحدثة من "سيري" المتوقع إصدارها هذا العام.

وجاء هذا التعاون بعد مراجعة دقيقة اعتبرت خلالها "أبل" تقنيات جوجل "الأساس الأمثل" لنماذجها، ما يعكس ثقة كبيرة في القدرات التنافسية لمنصة "جيميناي"، بحسب بيان صادر عن "جوجل".

وأكدت الشركتان أن الميزات الجديدة ستواصل العمل وفق معايير الخصوصية الصارمة التي تعتمدها "أبل"، سواء عبر المعالجة المحلية على الأجهزة أو من خلال خدمتها السحابية الخاصة.