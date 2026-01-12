بعد "لابوبو" .. "ميرومي" رفيق ذكي من الفرو يستجيب للمس والمشاعر

يبدو أن هوس الدمى الصغيرة لم يتوقف عند دمية "لابوبو" الشهيرة التي شغلت العالم في عام 2025. فمع بداية 2026، ظهر الروبوت الصغير المصنوع من الفراء "ميرومي" (Mirumi) الذي يتفاعل مع محيطه بذكاء عاطفي لافت.

ويأتي "ميرومي" كابتكار من شركة "يوكاي إنجينيرينغ" اليابانية، والتي استلهمت اسمه من الفعل الياباني "ميرو" (Miru) الذي يعني "ينظر". وهذا هو جوهر سحره؛ فهو يستخدم حساسات متطورة لرصد الحركة والمسافات، مما يجعله "ينظر" إليك بفضول، أو يميل رأسه نحو المارة، أو حتى يشيح بنظره خجلاً إذا اقترب منه شخص غريب فجأة، محاكياً بذلك تصرفات الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

وقد ولدت فكرة "ميرومي" في مسابقة داخلية بالشركة 2024، وسرعان ما خطفت الأنظار في معرض التقنية العالمي CES 2025 في لاس فيغاس.

والآن، أصبح الروبوت حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتهافت المستخدمون على حجز نسخهم الخاصة، معتبرين أن امتلاك "صديق صغير" يتفاعل معك أفضل بكثير من مجرد تطبيق على الهاتف.

وعلى عكس الروبوتات المخصصة للمهام الشاقة، صُمم "ميرومي" ليؤدي وظيفة واحدة فقط: صناعة البهجة. ويهدف إلى كسر رتابة الحياة اليومية في الأماكن المزدحمة، كالمطارات أو القطارات، بحركاته العفوية التي تحفز الناس على الابتسام والتفاعل. وبذراعيه الطويلتين، يتشبث "ميرومي" بحقيبتك ليكون رفيق سفرك الدائم، ويستجيب للمس والتربيت على رأسه، مُعبّراً عن الرضا والامتنان بهزات رقيقة.

وهذا هو الهدف الذي سعى إليه الرئيس التنفيذي للشركة، شونسوكي أوكي، تحديداً، إذ أراد ابتكار ما يثير البهجة التلقائية التي نشعر بها تجاه الحيوانات الأليفة، ليكون "سفيراً للسعادة" في القطارات المزدحمة أو طوابير الانتظار المملة.

ويتوفر "ميرومي" بثلاثة ألوان جذابة (الوردي، الرمادي، والعاجي)، وقد انطلقت حملة دعمه عبر منصة "كيك ستارتر" Kickstarter بأسعار تبدأ من حوالي 122 دولاراً أميركياً. وإذا كنت تتطلع لتعليق رفيقك الجديد على حقيبتك، فمن المتوقع أن تبدأ عمليات الشحن العالمي في أبريل 2026.