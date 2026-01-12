تاجر ليبي يستلم شحنة هواتف "نوكيا" كان قد طلبها قبل 16 سنة

شغل تاجر ليبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو لتسلمه شحنة هواتف محمولة كان قد اشتراها، ووصلته أخيراً بعد تأخير دام 16 سنة، ما أثار تعليقات طريفة بين مصدق وغير مصدق.

وفي التفاصيل، طلب التاجر الشحنة عام 2010، لكنها لم تصل في موعدها وتأخرت 16 سنة ليستلمها في بداية 2026، حيث ظهر في الفيديو وهو يفتح كيساً ممتلئاً بهواتف قديمة من نوع "نوكيا"، في مشهد طغت عليه أجواء من الضحك والسخرية.

وسرعان ما حظي الفيديو بتفاعل واسع من طرف المستخدمين، الذين كتبوا تعليقات طريفة، حيث تساءل أحدهم: "هل هذه هواتف أم قطع أثرية؟"، في إشارة إلى قدم الأجهزة والفارق التكنولوجي بينها وبين الهواتف التي تباع حالياً في الأسواق.

بينما جاء في تعليق آخر "مفروض يتم توزيع الهواتف على المدارس حتى يتعرّف الجيل الجديد على التكنولوجيا القديمة"، في حين دعا مستخدمون التاجر إلى بيعها في مزاد علني باعتبارها قطعاً نادرة.

واعتبر معلقون آخرون أن الحادثة تعكس حجم التعقيدات التي واجهها قطاع الاستيراد والتجارة في السنوات الماضية، جراء الاضطرابات والنزاعات التي شهدتها ليبيا، وما خلفته من تعطل في سلاسل التوريد وتأخر في وصول الشحنات.