شاب مصري اخترع جهازاً يبعد الطيور عن الزرع .. فقاده إلى السجن

اخترع شاب مصري جهازًا جديدًا، كان يظن أنه سيكون طريقه إلى الثراء، فهو يحل واحدة من أقدم المشكلات التي تواجه الفلاحين في الأراضي الزراعية، وهي الطيور التي تهبط على الزرع فتأكله أو تفسده.

ولكن الاختراع الجديد، بديل الفزاعة التي تبعد الطيور، كان طريق صاحبه إلى السجن، حين ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية القبض على الشاب المخترع، وهو صاحب ورشة لحام وتشكيل معادن، بتهمة تهديد حياة البشر، لأن الجهاز الجديد يعتمد على أسطوانة غاز منزلي، قابلة للانفجار.

وكان أحد أهالي مدينة أشمون نشر مقطع فيديو، استغاث خلاله من الخطورة التي يمثلها الجهاز الجديد لطرد الطيور من الحقول الزراعية، والذي اخترعه شاب من أهل القرية، لأنه حسب قوله يمكن أن ينفجر في أية لحظة ويقتل أعدادًا من الناس. وتحركت الأجهزة الأمنيةعلى الفور، وتمكنت من ضبط صاحب ورشة اللحام وتشكيل المعادن، ومعه ابنه (11 عامًا) ومعهما الجهاز الجديد.

يذكر أن الجهاز الذي اخترعه الشاب، عبارة عن مُحدث صوت، يشبه إلى حد كبير مسدسات الصوت التي تستعمل في حفلات الزفاف، ولكن خطورته تكمل في أنه يعمل بواسطة أسطوانة غاز منزلي وماسورة حديدية، وهو الأمر الذي أثار فزع السكان في المنطقة المستخدم فيها.

ولفت البعض إلى أن خطورة هذا الجهاز في كونه يفتقر إلى كثير من عوامل الأمان، فاسطوانة الغاز قابلة للانفجار، لا سيما أنها ستكون معرضة للشمس طوال النهار في أرض زراعية، بجانب أن الشاب لم يحصل على التراخيص اللازمة لتشغيل اختراعه من الجهات المختصة.

وأوضحوا أن انعدام عوامل الأمان يعرض المواطنين إلى الخطر، كما أن هناك تضررا من الإزعاج المتواصل الذي يسببه الجهاز الجديد، فهو يصدر صوتًا أشبه بانفجار القنابل، بهدف إبعاد الطيور، ومن ثم فإن الشاب لم ينتبه إلى أنه يرتكب عددا من الجرائم، ولا يقدم أمرًا مفيدًا.

