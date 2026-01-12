دراسة: الذكاء الاصطناعي يضاعف سرعة اكتشاف الأدوية مليون مرة

حقق علماء صينيون إنجازا علميا كبيرا في مجال صناعة الأدوية أو ما يعرف بـ "الحوسبة الحيوية"، التي تعتمد على استخدام الكمبيوتر في الأبحاث العلمية المرتبطة بالبشر.

وطور الباحثون الصينيون منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي قادرة على تسريع عمليات فحص الأدوية بمقدار يصل إلى مليون مرة، بحسب موقع تلفزيون الصين المركزي، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة تصنع فارقا كبيرا في علم الجينوم الكيميائي، أو تحليل شفرات الحمض النووي للبشر بصورة تساهم في تطوير صناعة الأدوية وزيادة كفاءتها.

وطور المنصة فريق بحثي من جامعة "تسينغهوا" وأكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي، بقيادة البروفيسورة لان يانيان، ضمن مركز الحوسبة الصحية المشترك التابع لمعهد أبحاث صناعة الذكاء الاصطناعي في الجامعة، بالتعاون مع الأكاديمية.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "ساينس" العلمية في يناير الجاري.

وتهدف أبحاث الجينوم الكيميائي إلى تحديد أدوية محتملة عن طريق فحص نحو 20 ألف بروتين في الحمض النووي يرتبط 90 في المئة منها بالأمراض.

وتهدف هذه الأبحاث إلى إدخال الغالبية العظمى من هذه البروتينات في نطاق التطوير الدوائي، الذي ظلت خارجه بسبب القيود التقنية والحسابية الهائلة.

وتعجز أساليب الفحص الافتراضي التقليدية عن التعامل مع هذا الحجم الضخم من البيانات، إذ يتطلب فحص الجينوم بالكامل باستخدام أدوات الفحص الحالية مئات السنين.