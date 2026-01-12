بعد حملات واستغاثات للبحث عنها .. مصادر تكشف: شيرين نقلت بسيارة إسعاف إلى منزل على الطريق الصحراوي

في تطور مفاجئ يعكس حدة الأزمة التي تعيشها، انتقلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وبشكل سري للإقامة في منزل فنانة شهيرة أملا في الخروج من محنتها الصحية والنفسية.

وكشف مصدر مقرب من النجمة المصرية، أن شيرين كانت تعيش حالة من العزلة التامة داخل منزلها بمنطقة "الشيخ زايد" بمحافظة الجيزة، حيث كانت تمكث بمفردها لفترات طويلة، ولا يرافقها سوى طاقم من العاملين داخل المنزل، بعيداً عن صخب الأضواء وأعين الأصدقاء.

كما أوضح المصدر أن التواصل مع شيرين انحصر في عدد قليل جداً من نجوم الفن، تتقدمهم ممثلة شهيرة تربطها وشقيقتها صداقة وطيدة بشيرين، ولم تكشف المصادر عن اسم الفنانة المستضيفة لكن مواقع التواصل الإجتماعي أكدت أنها الفنانة زينة في حين ذكر البعض أن شقيقتها ياسمين رضا هي التي قررت اصطحاب شيرين إلى منزلها نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تجمعهم بها.

وأمام تدهور الحالة النفسية لشيرين بادرت زينة وشقيقتها باقتراح إنساني يقضي بانتقال المطربة للإقامة معهما في منزلهما الخاص لتوفير الرعاية الكاملة لها.

ورغم الرفض القاطع الذي أبدته شيرين في البداية، إلا أن إصرار بعض المخلصين من حولها بضرورة خروجها من محنتها، كان وراء إقناعها بالانتقال للعيش في كنف زينة، التي تسكن في أحد المجمعات السكنية الراقية بطريق الإسكندرية الصحراوي.

كذلك، أكد المصدر أنه تم الاستعانة بسيارة إسعاف لنقل شيرين عبد الوهاب سراً إلى مقر إقامتها الجديد، لضمان راحتها وتوفير الخصوصية التامة أثناء عملية الانتقال.

ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من تصريحات الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي حاول تهدئة مخاوف الجمهور عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مؤكداً أنه زار شيرين في منزلها ووجدها "بخير"، لكنها تمر بحالة من فقدان الرغبة في التواصل أو الخروج من المنزل في الوقت الحالي.

وتعاني شيرين منذ عام تقريباً من أزمات متلاحقة، بدأت بخلافات حادة مع شقيقها محمد، وصلت إلى المحاضر القانونية، مروراً بحالة اكتئاب شديد جعلتها حبيسة غرفتها لا تتواصل إلا مع ابنتيها، مما أطلق صرخات استغاثة من جمهورها عبر (هاشتاغات) مثل "#أين_شيرين" و "#ابحثوا_عن_شيرين".