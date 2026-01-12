بعد 40 سنة زواج .. حاولت قتل زوجها من أجل كلبيها

في واقعة هزّت الرأي العام البريطاني، تنظر محكمة نورويتش كراون في قضية طعن، اتُّهمت فيها سيدة بمحاولة قتل طليقها، بعد خلاف انفجر على خلفية التخلص من كلبيهما.

وبحسب ما استمعت إليه المحكمة، فإن كيث بريدجر تعرّض للطعن مرتين على يد زوجته كلير بريدجر (64 عاماً)، عقب إبلاغها بأن الكلبين اللذين تبنّاهما الزوجان من ملجأ للحيوانات في عامي 2020 و2021 قد تم التخلص منهما.

وأفاد الادعاء، نقلاً عن موقع ميترو، بأن العلاقة بين الزوجين، اللذين استمر زواجهما قرابة 40 عاماً، انهارت العام الماضي، رغم استمرار جلسات الوساطة بينهما.

وكان بريدجر قد انتقل من منزل الزوجية في تافرهام – نورفولك إلى مسكن جديد في شارع برامرتون، حيث وقعت حادثة الطعن أثناء زيارة الزوجة له.

وقال الرجل أمام هيئة المحكمة إن طليقته دخلت في "حالة هستيرية شبه كاملة" فور سماعها خبر الكلاب، مضيفاً: "قلت لها: أنتِ تعلمين ما حدث للكلاب يا كلير.. لقد تم قتل الكلاب"، لتبدأ بالصراخ: "لقد قتلت كلابي".

وأوضحت الإفادات أن الكلبين كانا يعانيان من مشكلات سلوكية، وأن الزوج قرر التخلص منهما بعد فشله في إيجاد منزل بديل لهما عقب الانفصال. وقال بريدجر إن طليقته أوقفت سيارتها باتجاهه، ثم نزلت وهي تحمل سكيناً في يدها اليمنى، قبل أن تطعنه أسفل القفص الصدري وتحت الإبط، بينما كان يحاول صدّ هجومها.

واستمعت هيئة المحلفين إلى أن المتهمة وصفت طليقها بأنه "حقير" واتهمته بتدمير حياتها وقتل كلابها، فيما أكد الرجل أنها عضّته مرتين في فخذه الأيمن، وتركته ينزف وهو يستغيث، قبل أن يتدخل الجيران لإنقاذه ونزع السلاح منها.

في المقابل، أنكرت كلير تهمة محاولة القتل، وقالت للمحكمة إنها توقفت عند منزل طليقها بشكل عفوي لتسليمه بعض الأغراض، وسألته عن تكاليف جلسة الوساطة المقبلة ومكان الكلاب.

وأضافت أنها لا تتذكر تفاصيل ما جرى بعد فتح باب السيارة، مشيرة إلى أنها شعرت فجأة "بثقل كبير" فوق ظهرها، وأن آخر ما علق بذاكرتها هو إبلاغ زوجها لها بنبرة غاضبة بأن الكلاب قد تم التخلص منها.

واعترفت لاحقاً بأنها بدت "كالمجنونة" عند مشاهدة التسجيل المصوّر للحادث، مؤكدة أن الذعر والقلق استوليا عليها في تلك اللحظات.

ولا تزال المحاكمة مستمرة، وسط ترقّب للحكم في واحدة من أكثر القضايا الأسرية إثارة للجدل في بريطانيا.