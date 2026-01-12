سر طبيعي يستخدم منذ قرون.. تعرف على فوائد الثوم مع العسل

الثوم والعسل من أكثر الأطعمة الطبيعية شهرة لفوائدهما الصحية، ويُستخدمان منذ قرون لدعم المناعة، وحماية القلب، وتقليل الالتهابات. وتحتوي هذه المكونات على مركبات طبيعية قوية، مثل الأليسين في الثوم، ومضادات الأكسدة في العسل، والتي يمكن أن تحسن الصحة العامة عند إدراجها في النظام الغذائي اليومي.

من تتبيلات الطعام، إلى المشروبات، والعلاجات المنزلية، يقدّم الثوم والعسل طرقاً متعددة لتعزيز المناعة، ودعم الصحة القلبية، والجهاز الهضمي. ويعرض تقرير لمجلة «هيلث» أهم الفوائد، وأفضل الطرق لاستخدامهما، والوصفات الصحية البسيطة التي تجمع بين الثوم والعسل لتحقيق أقصى استفادة.

دعم الجهاز المناعي

يحتوي كل من الثوم والعسل على مركّبات طبيعية يمكن أن تساعد في دعم الجهاز المناعي. فمركّب الأليسين الموجود في الثوم قد يساهم في مكافحة البكتيريا، والفيروسات الضارة، ويؤدي سحق الثوم الطازج إلى إطلاق أكبر كمية من هذا المركّب.

أما العسل، فيمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، والفيروسات، كما يساعد على تهدئة أنسجة الحلق المتهيّجة، ما يجعله مفيداً بشكل خاص خلال نزلات البرد، أو الأمراض الموسمية.

وقد يساهم إدخال الثوم والعسل إلى النظام الغذائي في توفير دعم لطيف لصحة المناعة، وتخفيف الانزعاج عند الإصابة بالعدوى البسيطة.

صحة القلب

تشير أبحاث إلى أن الثوم قد يساعد على خفض ضغط الدم بشكل معتدل، لا سيما لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الخفيف. ويُعتقد أن مركّبات مثل الأليسين تسهم في هذا التأثير من خلال مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء، وتحسين تدفّق الدم.

ويُعدّ الثوم إضافة مفيدة لنمط حياة صحي للقلب، إلا أنه لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الأدوية الموصوفة لعلاج ضغط الدم.

من جهته، قد يدعم العسل صحة القلب من خلال المساعدة على تقليل الالتهابات، والإجهاد التأكسدي في الجسم.

الحماية المضادة للأكسدة

يحتوي كل من الثوم والعسل على مضادات أكسدة تساعد على حماية الخلايا من الأضرار اليومية الناتجة عن التوتر، والتلوث، والعمليات الطبيعية في الجسم.

ويحتوي الثوم المقطّع على مستويات أعلى من المركّبات المضادة للأكسدة، في حين يُعدّ العسل غنياً بمضادات أكسدة طبيعية، مثل الفلافونويدات، والبوليفينولات.

التأثيرات المضادة للالتهابات

يُعدّ الالتهاب استجابة طبيعية في الجسم، إلا أن استمراره لفترات طويلة قد يسهم في مشكلات صحية متعددة.

وقد تساعد المركّبات الموجودة في الثوم والعسل على تهدئة الالتهاب، ودعم التوازن العام في الجسم.

الآثار الجانبية المحتملة للثوم والعسل

قد تسبب المركّبات الغذائية والصحية في الثوم والعسل آثاراً جانبية، أو تفاعلات لدى بعض الأشخاص. ويُنصح باستشارة الطبيب قبل تناول مكملات الثوم أو العسل.

تداخلات الثوم

قد يسبب الثوم ردود فعل تحسسية لدى البعض، كما أن تناوله بكميات كبيرة أو على شكل مكملات قد يؤدي إلى تسييل الدم، وزيادة خطر النزيف.

وقد يتفاعل الثوم سلباً مع أدوية مميعة للدم، مثل:

الأسبرين.

الوارفارين (كومادين).

الكلوبيدوغريل (بلافيكس).

تداخلات العسل

قد يؤدي استهلاك العسل إلى رفع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، لذا يُنصح باستشارة الطبيب، أو اختصاصي التغذية قبل إدخاله إلى النظام الغذائي.

ولا يُعرف عن العسل تفاعله مع الأدوية، لكنه قد يسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، خصوصاً من لديهم حساسية تجاه لقاح النحل.

وقد يحتوي العسل أيضاً على أنواع مختلفة من حبوب اللقاح التي قد تسبّب أعراضاً مثل:

صفير في الصدر.

سعال.

تورّم الوجه، أو الحلق.

دوار.

غثيان، أو تقيؤ.

ضعف، أو إغماء.

تعرّق.

تفاعلات جلدية.

اضطراب في نظم القلب.

