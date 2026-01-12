العريس مدَّ إصبعه لتذوق كعكة الزفاف والعروس وبَّخته أمام المدعوين .. فماذا فعل ؟

تحول حفل زفاف في تركيا إلى مشهد درامي غير متوقع بعدما قلب العريس طاولة قالب الكعك، رداً على توبيخ عروسه له أمام المدعوين، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت المشكلة عندما مد العريس إصبعه لتذوق جزء بسيط من كعكة الزفاف قبل موعد القطع الرسمي، وهو تصرف اعتبرته العروس غير لائق فوبخته أمام الحضور، ما أثار غضب العريس ودفعه لاتخاذ قرار صادم بإلقاء الكعكة أرضاً في مشهد وصفه البعض بالانتقامي.

وانتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة وحصد ملايين المشاهدات، فيما انقسمت الآراء حول الحادثة بشكل حاد بين مؤيد ومعارض لتصرف الطرفين.

وأيد بعض المستخدمين تصرف العريس واعتبروه دفاعاً عن كرامته، حيث كتب أحد المتابعين أن العريس تصرف بشكل صحيح ويستحق الاحترام على موقفه الحاسم، كما رأى آخرون أن الحفل يخص الطرفين وليس العروس فقط، وأن تذوق قطعة صغيرة من الكعكة لا يستدعي كل هذا التوبيخ.

في المقابل، انتقد فريق آخر من المتابعين تصرف العريس ووصفوه بالمبالغ فيه، لافتين إلى أن الموقف كان يتطلب حلاً أكثر هدوءاً بدلاً من تصعيد الأمور وإفساد الحفل على الجميع، فيما اقترح البعض أن الطرفين ارتكبا خطأ في التعامل مع الموقف.

يذكر أن حفلات الزفاف شهدت في السنوات الأخيرة عدة مواقف مشابهة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يطرح تساؤلات حول تأثير الضغوط الاجتماعية والتوقعات المرتفعة على سلوك الأزواج في أهم أيام حياتهم.